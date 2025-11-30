ハイヒール・モモコInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/30】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月29日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露した。

【写真】61歳大御所芸人「脚が綺麗過ぎてびっくり」ガーリーなショーパンコーデ

◆ハイヒール・モモコ、美脚際立つショーパン姿披露


モモコは「フリルのデザインが可愛いです」とコメント。ピンクのフリル付きのブラウスに、ニーハイソックスを履いたコーディネートを公開。美しい脚を披露している。

◆ハイヒール・モモコの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚が綺麗過ぎてびっくり」「ガーリーで可愛らしい」「おしゃれ」「フリル似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】