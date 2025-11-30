ハイヒール・モモコ、美脚際立つショーパン姿「フリル似合ってる」「ガーリーで可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月29日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露した。
【写真】61歳大御所芸人「脚が綺麗過ぎてびっくり」ガーリーなショーパンコーデ
モモコは「フリルのデザインが可愛いです」とコメント。ピンクのフリル付きのブラウスに、ニーハイソックスを履いたコーディネートを公開。美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗過ぎてびっくり」「ガーリーで可愛らしい」「おしゃれ」「フリル似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
