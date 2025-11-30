¡ÚÃæÆü¡ÛÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯É½¡¡Íî¹ç±ÑÆóÆó·³´ÆÆÄ¤¬Åê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡ÖÅê¼ê°éÀ®ÉôÌç¤òÁí¹çÅª¤Ë¶¯²½¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï£³£°Æü¡¢Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ì·³¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÅè´ð¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£´£°¡Ë¡¢¾®ÃÓÀµ¹¸ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¿¹±ÛÍ´¿ÍÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£³£·¡Ë¡¢Ê¿ÅÄÎÉ²ð³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£³£·¡Ë¤¬²ÃÆþ¡£Åè¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ±ÌîÀç°ì¸µ´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¡Ö£·£·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÓ»³Íµ»ÖÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬Æó·³´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¡¢Æó·³¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹ç±ÑÆóÆó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Ä«ÅÄµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÅê¼ê°éÀ®ÉôÌç¤òÁí¹çÅª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥ì¥·¥¥Ö¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì·³¤Ë¤âÆó·³¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®»³¿°ìÏºÆó·³Åê¼êÅý³ç¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥ó£Â£Ã¥ê¡¼¥°¤ÎÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥é¡¼¥º¤ØÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯£²·îÃæ½Ü¤«¤é£¹·î£³£°Æü¤Þ¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¡¢Æó·³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ë
¡¡°ì·³´ÆÆÄ¡§°æ¾å°ì¼ù¡Ê£¹£¹¡Ë
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡§Åè´ð¹¨¡Ê£·£·¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡§»³°æÂç²ð¡Ê£¸£³¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡§ÀõÈøÂóÌé¡Ê£¸£²¡Ë
¡¡Êá¼ê¥³¡¼¥Á¡§ÂçÌî¾©ÂÀ¡Ê£·£²¡Ë
¡¡ÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¡§¾¾Ãæ¿®É§¡Ê£¸£¹¡Ë
¡¡ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡§¾®ÃÓÀµ¹¸¡Ê£·£µ¡Ë
¡¡ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡§Æ²¾åÄ¾ÎÑ¡Ê£·£±¡Ë
¡¡ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡§¿¹±ÛÍ´¿Í¡Ê£¸£±¡Ë
¡¡³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡§Ê¿ÅÄÎÉ²ð¡Ê£·£¹¡Ë
¡¡½ä²óÅê¼ê¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¡§ÂçÄÍ¾½Ê¸¡Ê£·£¶¡Ë
¡¡Æó·³´ÆÆÄ¡§ÈÓ»³Íµ»Ö¡Ê£·£´¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡§ÅÄÅç¿µÆó¡Ê£¹£¸¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡§¹â»³°êÉ×¡Ê£¸£°¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡§¾®ÎÓÀµ¿Í¡Ê£¸£¶¡Ë
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Íî¹ç±ÑÆó¡Ê£¸£¸¡Ë
¡¡Êá¼ê¥³¡¼¥Á¡§Á°ÅÄÂçÊå¡Ê£·£¸¡Ë
¡¡ÂÇ·â¥³¡¼¥Á·ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Æ£°æ¹¯Íº¡Ê£¹£¶¡Ë
¡¡ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡§Ê¡ÅÄ±Ê¾¡Ê£¸£´¡Ë
¡¡ÆâÌî¼éÈ÷Áí¹ç¥³¡¼¥Á¡§ÅÏîµÇî¹¬¡Ê£¸£µ¡Ë
¡¡³°Ìî¼éÈ÷Áí¹ç¥³¡¼¥Á¡§ÃæÂ¼Ë¡Ê£¸£·¡Ë
¡¡Ìî¼ê¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¡§Ã«Å¯Ìé¡Ê£¹£²¡Ë