この絵文字が表す映画はなに！？はじめの絵文字を見たらわかるかも！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

りんごに魔女が出てくる映画といえば...。

「🍎👸🏰🧚🧙‍♀️」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「白雪姫」でした！

「りんご・プリンセス・魔女」の絵文字から、映画「白雪姫」であることがわかります。

主人公である白雪姫は、明るくきれいな心をもつ美しい王女。

その美しさを妬んだ継母である女王から命を脅かされ、森の奥深くに逃れた白雪姫が、7人のこびとたちとともに暮らすことになり...。

毒りんごを口にして倒れてしまった白雪姫に、王子が口づけをして目覚めさせたシーンは印象的ですよね。

実は白雪姫は、ディズニー初の長編映画であると同時に、世界初のカラー長編アニメーションなのだとか。

1937年に発表されてから今に至るまで世代を超えて愛されるこの作品は、2025年3月20日に実写版映画が公開されることが決定していますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。