ユニバに行く日が「祝日」なのですが、エクスプレスパスを買えば本当に快適に回れるのでしょうか？ 混雑しすぎるとEPを買っても並びますか？

祝日はEPの“価値が最大化する日”。ただし「完全に並ばない」は誤解

まず押さえておきたいのは、エクスプレスパスは「待ち時間を大幅短縮する権利」であり、「全く並ばない権利」ではないという点です。

とはいえ祝日ではその効果が際立ち、来場者の口コミによると、



・通常200分 → EPで10～30分

・通常150分 → EPで5～20分

というように、体感的には“別世界”の回りやすさを得られます。

祝日は待ち列が膨れ上がるため、通常列との格差が非常に大きくなり、エクスプレスパスを買った人ほど効率よく動けるのです。



では“並ぶことがある”のはどんな時？

EPでも並ぶケースがあります。とはいえ、並んでも通常よりは圧倒的に短いことがほとんどです。

1. アトラクション側の運行トラブル

一時停止や点検が入ると、EPと通常列がどちらも停止します。再開時は安全確認などで少し時間がかかるため、EPでも多少は待つことに。

2. EP利用者が集中する時間帯

祝日はEP購入者も多いため、人気アトラクションの“指定時間帯”に利用者が重なると、10～20分ほどの待ちが発生することがあります。

3. ショー系アトラクションの入場待ち

ショーは一度に入れる人数が決まっているため、EPでも開場時間までは待つ必要があります。ただし、あくまで“入場待ち”であり、通常列よりは明確に優先入場できます。

祝日にEPを買うメリットはどれくらい大きい？

1. 人気アトラクションの“確実な体験”が保証される

マリオ、ハリポタ、スパイダーマン（再オープン後）、ジュラシックなどの人気アトラクションは、祝日だと通常列だけでは回り切れないことが多いです。EPがあれば、1日に複数の大人気アトラクションを確実に楽しめます。

2. 1日の過ごし方に“余裕”が生まれる

通常200分待ちのアトラクションを3つ回るだけで約10時間。EPならこれが2時間以内に収まることもしばしば。すいた時間でゆっくり食事をしたり、ショッピングやパークの散策ができたり、体力的なストレスが圧倒的に軽減されます。

3. 子ども連れや遠方組なら“コスパ面でもプラス”

特に子ども連れや旅行で来た人は、「体力」「時間」「移動疲れ」を考えると、EPの価格以上の価値を感じることが多いです。



祝日にEPを買う際の注意点

1. 最安値のEPは早く売り切れる

祝日は数日前～数週間前に売り切れることがほとんど。行くと決めたらできるだけ早く購入がおすすめです。

2. EPにも種類があり、内容に差がある



・エクスプレスパス 7

・エクスプレスパス 4

・アトラクション個別EP

目的に合わせて選ぶことが大切。特にマリオ系（フォトなしライド系）は対象かどうか必ず確認しましょう。

3. 祝日は入場ゲートも混雑

開園1時間前に到着しておくと、スムーズにパークインできます。

祝日のUSJはEPが“最強の武器”。並ぶ可能性はあるが、快適度は段違い

祝日のUSJはとにかく混雑しますが、エクスプレスパスを使えば「快適に回れる」ことはほぼ間違いありません。多少並ぶ場合があるものの、通常列とは比べものにならない短さで、回れるアトラクション数も大幅に増えます。

「祝日に行く」「確実に人気アトラクションを体験したい」「家族や恋人と充実した1日にしたい」という方にとって、EPの購入は非常におすすめです。



出典

合同会社ユー・エス・ジェイ エクスプレス・パス

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー