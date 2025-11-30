ユニバに行く日が「祝日」なのですが、エクスプレスパスを買えば本当に快適に回れるのでしょうか？ 混雑しすぎるとEPを買っても並びますか？
祝日はEPの“価値が最大化する日”。ただし「完全に並ばない」は誤解
まず押さえておきたいのは、エクスプレスパスは「待ち時間を大幅短縮する権利」であり、「全く並ばない権利」ではないという点です。
とはいえ祝日ではその効果が際立ち、来場者の口コミによると、
・通常200分 → EPで10～30分
・通常150分 → EPで5～20分
というように、体感的には“別世界”の回りやすさを得られます。
祝日は待ち列が膨れ上がるため、通常列との格差が非常に大きくなり、エクスプレスパスを買った人ほど効率よく動けるのです。
では“並ぶことがある”のはどんな時？
EPでも並ぶケースがあります。とはいえ、並んでも通常よりは圧倒的に短いことがほとんどです。
1. アトラクション側の運行トラブル
一時停止や点検が入ると、EPと通常列がどちらも停止します。再開時は安全確認などで少し時間がかかるため、EPでも多少は待つことに。
2. EP利用者が集中する時間帯
祝日はEP購入者も多いため、人気アトラクションの“指定時間帯”に利用者が重なると、10～20分ほどの待ちが発生することがあります。
3. ショー系アトラクションの入場待ち
ショーは一度に入れる人数が決まっているため、EPでも開場時間までは待つ必要があります。ただし、あくまで“入場待ち”であり、通常列よりは明確に優先入場できます。
祝日にEPを買うメリットはどれくらい大きい？
1. 人気アトラクションの“確実な体験”が保証される
マリオ、ハリポタ、スパイダーマン（再オープン後）、ジュラシックなどの人気アトラクションは、祝日だと通常列だけでは回り切れないことが多いです。EPがあれば、1日に複数の大人気アトラクションを確実に楽しめます。
2. 1日の過ごし方に“余裕”が生まれる
通常200分待ちのアトラクションを3つ回るだけで約10時間。EPならこれが2時間以内に収まることもしばしば。すいた時間でゆっくり食事をしたり、ショッピングやパークの散策ができたり、体力的なストレスが圧倒的に軽減されます。
3. 子ども連れや遠方組なら“コスパ面でもプラス”
特に子ども連れや旅行で来た人は、「体力」「時間」「移動疲れ」を考えると、EPの価格以上の価値を感じることが多いです。
祝日にEPを買う際の注意点
1. 最安値のEPは早く売り切れる
祝日は数日前～数週間前に売り切れることがほとんど。行くと決めたらできるだけ早く購入がおすすめです。
2. EPにも種類があり、内容に差がある
・エクスプレスパス 7
・エクスプレスパス 4
・アトラクション個別EP
目的に合わせて選ぶことが大切。特にマリオ系（フォトなしライド系）は対象かどうか必ず確認しましょう。
3. 祝日は入場ゲートも混雑
開園1時間前に到着しておくと、スムーズにパークインできます。
祝日のUSJはEPが“最強の武器”。並ぶ可能性はあるが、快適度は段違い
祝日のUSJはとにかく混雑しますが、エクスプレスパスを使えば「快適に回れる」ことはほぼ間違いありません。多少並ぶ場合があるものの、通常列とは比べものにならない短さで、回れるアトラクション数も大幅に増えます。
「祝日に行く」「確実に人気アトラクションを体験したい」「家族や恋人と充実した1日にしたい」という方にとって、EPの購入は非常におすすめです。
