モデルで女優の豊田ルナ（23）が30日、都内で「豊田ルナ 2026カレンダー」発売記念イベントを開いた。

「毎年満足しているんですけど、今年は過去一くらいいい出来になっている。最初が6年前くらいなんですけど、23歳になって、大人っぽい表情になれてきました。あと、昔みたいなあどけない表情も楽しめるカレンダーになりました」と話した。

そして「撮ってる時に思ったのは原点回帰。オーソドックスな水着のカレンダーになっています。外で明るい水着で、暖かい部屋で黒い水着とか。今回は自分で水着を選んで、スタイリストさんと相談しつつもリクエストさせていただいたりしました」。

表紙に選んだのは、ニットからバストの谷間が見える写真。「マネジャーから『表紙候補です』って送られてきたんですけど26枚。何が候補だって（笑い）。それだけ、いい写真場多かった。今まで笑顔が多かったけど、大人っぽい表情もあって、ちょっと違うぞという感じです」。

誕生月の7月と8月のページはビキニのショット。「撮ってる時から、いいぞと思っていました。マンゴーフルーツの柄で、麦わら帽子。夏という感じで、本当に私らしい。夏娘、夏女の写真が撮れました」と笑顔を見せた。

カレンダーを飾って欲しい場所を聞かれると「冷蔵庫に貼っていただいて、おなかがすいたら『何食べたらいいと思う』と聞いてくれたら（笑い）。日常に、ぜひ。豊田家は私のカレンダーが、ずっと冷蔵庫に貼ってあります。父が海外に住んでいるので、プレゼントしたいなと思います」。

昨年7月から、3人組アイドルグループAND CaaaLL（アンドコール）のメンバーとしても活動。「新しく始めたことをファンの方々が温かく迎えてくれてうれしい。今年は特にファンの方に支えられました、感謝したい。去年より、ファンのためにこれをやろうとか、そういう考えでいろいろな活動をしてきいたので、1つでもお返しできたことがあればいいなと思います」。

来年に向けては「年女なので、めでたい1年、運気が上がればいいなと思います。今まで支えられてきた分、私が支えられればいいなと。目標は来年のアイドルフェスティバル出演です」と話した。

◆豊田ルナ（とよだ・るな）2002年（平14）7月17日、埼玉県生まれ。19年（令元）に「ミスマガジン」グランプリ。21〜22年、テレビ東京系「ウルトラマントリガー」ヒロイン。25年映画「シーシュポスたちのまなざし」主演。趣味は読書、お菓子作り、サッカー観戦。特技は韓国語とクラシックバレエ。161センチ。血液型O。