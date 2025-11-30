手作業で成形されるアルミ製ボディ

モーガンの工場見学は、ボディのワークショップからスタートする。最終的な仕上げ行程まで、順を追って確かめられる。最も印象深いことは、現代的な量産方法とは一線を画し続けてきた、ブランドの姿勢だろう。

【画像】入場無料の観光スポット マルバーンのエクスペリエンスセンター 最新モーガンたち 全146枚

アルミニウムのパネルと、木材のアッシュ材のフレームで構成されるボディは、仕上がり精度を維持するため、専用のプラットフォーム上で作られる。ボディパネルの成形は手作業。定期的に寸法が計測され、狂いがないことが確かめられる。



モーガンの量産工場の様子。シルバーのプラスシックスは、ラインオフ前の最終チェックを待つばかり ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ワークショップには、プラスフォーとプラスシックスのホイールアーチを成形するための、古い金型が飾られていた。筆者が生まれる前から、この工場にあったはず。数1000台という、特徴的なフォルムの雛形になってきたのだろう。

伝統的な雰囲気の作業場に最新エンジン

モーガンで26年間勤務する技術者、デイビッド・アンドリュース氏は、プレスブレーキと呼ばれるマシンを操作し、70tもの圧力で厚さ2mmのスチール板をプレス。ダッシュボードやサスペンションマウント、エンジンルームの部品などを作っている。

これには、非常に高度な技術が必要だとか。製造品質の一貫性を高め、生産時間を短縮するうえで、重要な工程の1つになる。年間500台だった生産能力が、近年は650台前後へ増えたことは、彼の職人技が貢献しているに違いない。



モーガンの量産工場の様子。アッシュ材のボディフレームに、アルミ製パネルが張られる ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

さらに、シャシー・ワークショップへ。現代的な技術が、伝統的な手法と見事に融合していることへ感心するはず。最新のCXシャシーは、アルミ製。サスペンションは、リーフスプリングからダブルウイッシュボーンのコイルへ更新されている。

エンジンは、スーパー3ではフォード由来の1.5L 3気筒で、プラスフォーはフォードの4気筒。プラスシックスには、BMWから届けられる直列6気筒が載っている。伝統的な雰囲気が残るワークショップとは、不釣り合いなほど現代的なユニットだ。

モーガンが成し遂げた技術的な革新

最後に、インテリアのワークショップへ足を進める。モーガンでは標準となる、ブラックかタンのブリッジ・オブ・ウィアー社製レザーが、特有の香りを放つ。ここへ車両が進む頃には完成目前だが、フェンダーは作業の邪魔になるため外されたままだ。

多様にカスタマイズ可能だから、顧客の好みが見れて面白い。ブリティッシュ・レーシング・グリーンのボディに、タン・レザーのインテリア、ブラックのワイヤーホイールというコーディネートのスピードシックスは、素晴らしいコーディネートに思えた。



モーガンの量産工場の様子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

塗装の艶は深く、パネルの隙間は均等。モーガンが成し遂げた技術的な革新を象徴する、高い品質が表れている。プロダクトの個性はそのままに、着実に進化している。

工場見学は刺激的 商談を迫る営業マンなし

モーガンの顧客層は、従来より若返りつつあるそうだ。平均で45歳以上らしいが。そんなドライバーは、不均一な製造品質へ、高齢者ほど寛容ではないはず。

他方、モーガンの新車価格は、5年前なら6万ポンド（約1224万円）前後だったが、2025年では8万5000ポンド（約1734万円）前後へ上昇している。以前より、多くの資金力も必要になっている。



モーガン・エクスペリエンスセンター。ピッカーズリー・ロード工場の見た目は、昔から変わらない ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

とはいえ、モーガンのエクスペリエンスセンターは開放的。英国の少量生産ブランドらしい、難解な哲学へ気軽に触れられることが、とても喜ばしい。購入の予定はなくても、工場見学はきっと刺激的な体験になるに違いない。

広くはないがショールームが併設され、最新モデルも気軽に観察できる。内装素材や塗装色の見本も用意されている。商談を迫る営業マンはいないので、ご安心を。

モーガン・エクスペリエンスセンターの概要

住所：ピッカーズリー・ロード、マルバーン、ウスターシャー州 WR14 2LL

入場料：無料

営業時間：8:30〜17:00（月〜木）／8:30〜16:00（金・土）

ウェブサイト：experience.morgan-motor.com