女優の小芝風花（28）が30日、自身のインスタグラムを更新し、編み物作品の新作を公開した。

これまで帽子や財布、バッグなどの手作り作品をアップしてきたが、この日は「編み物日記 No.8」として「ススワタリ巾着」を披露。ジブリアニメ「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」に登場する“まっくろくろすけ”で飾られた白い巾着が完成したことを伝えた。

「紐を絞めたら、手を伸ばしてるススワタリに金平糖を渡せるようになっております」とひもに細かい仕掛けも。「きゅん、、、お菓子とか目薬入れて、現場に持って行きます」とうれしそうにつづった。

フォロワーからは「まっくろくろすけだーー！！ちゃんと金平糖もある！！可愛い！」「これ商品として売れるレベル!!めっちゃ欲しい！」「風花ちゃん、編み物のお店開いて〜」「ススワタリ可愛い デザイン素敵 良くできてますね」「またまた可愛いポーチが完成してる!こんぺいとう付きなの可愛すぎる!!」「巾着の色味も可愛らしいアイデアも素敵すぎます」「可愛すぎます アイデア天才級に可愛いです」など絶賛の声が届いている。