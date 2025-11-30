84歳・林家ペー、54年ぶり『笑点』で貴重なネタ披露 火災からの応援に感謝 「ソロでやるの初めてみた」の声も
漫談家の林家ペー（84）が、11月30日放送の日本テレビ系『笑点』（毎週日曜 後5：30）に出演した。
【動画】変わらない！83歳・林家ペーの近影
ピンクの衣装で54年ぶりの出演。今年9月、自宅が火災に遭った。「大変ご迷惑をおかけしまして、いろんな方から、励まし、ご支援ありがとうございます」と感謝。寄贈されたというギターを披露した。
「テレビではめったに見られないギター漫談」で軽快に笑いをとり、最後は「頑張るぞー！」と笑顔だった。
SNSでは「頑張ってください！林家ペー師匠！ 」など、多数のエール。また「ある意味 林家ペー師匠の芸は、貴重です 」「林家ペーってギター漫談やるんだ。初めて見た」「この人がソロでやるの初めてみた」といった声も寄せられた。
【動画】変わらない！83歳・林家ペーの近影
ピンクの衣装で54年ぶりの出演。今年9月、自宅が火災に遭った。「大変ご迷惑をおかけしまして、いろんな方から、励まし、ご支援ありがとうございます」と感謝。寄贈されたというギターを披露した。
「テレビではめったに見られないギター漫談」で軽快に笑いをとり、最後は「頑張るぞー！」と笑顔だった。
SNSでは「頑張ってください！林家ペー師匠！ 」など、多数のエール。また「ある意味 林家ペー師匠の芸は、貴重です 」「林家ペーってギター漫談やるんだ。初めて見た」「この人がソロでやるの初めてみた」といった声も寄せられた。