´Ø³ØÂç¤¬¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ø¡¡¥¢¥á¥Õ¥È¡¢Î©Ì¿Âç¤ÈºÆÀï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢Âè6Æü¤Ï30Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø³ØÂç¤¬´ØÂç¤È¤Î´ØÀ¾ÀªÂÐ·è¤ò52¡½7¤ÇÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡Ê14Æü¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê58ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©Ì¿Âç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£´ØÀ¾ÀªÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ï½é¡£
¡¡´ØÀ¾1°Ì¤Î´Ø³ØÂç¤Ï¹¶¼é¤Ç´ØÀ¾3°Ì¤Î´ØÂç¤ò°µÅÝ¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËDB±Ê°æ¿µ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¥ê¥¿¡¼¥óTD¤äQBÀ±ÌîÂÀ¤ÎTD¥é¥ó¤Ç17ÆÀÅÀ¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡´Ø³ØÂç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÎ©Ì¿Âç¤Ë24¡½3¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Î©Ì¿Âç¤¬´ØÀ¾2°Ì¡£