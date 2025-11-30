タレントの森脇梨々夏が３０日、都内で「２０２６カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催。全カット水着だとし「私が全面に出てる。元気１２０％ってカレンダーになってる」とアピールした。

森脇はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」のドッキリ企画で“ピュアすぎるアイドル”として人気が急上昇。また先日行われた、ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦として行われた那須川天心と井上拓真の試合でラウンドガールを務め、ネットの検索急上昇ランキング１位になるなど話題を集めた。

熱い戦いに思わず瞳を潤ませた姿が反響を読んだが「私自身もあそこまで反響があると思ってなくて」と驚きの様子で「立ってる時はどこが映っているか分かんなかったので、試合後のフォロワーさんの伸びだったり、ＳＮＳの書き込みで知った」と説明。「タイミングよくすごい映る位置にいた」と笑みを浮かべ、「本当に感情移入して最後泣くのを我慢したけど、熱い試合をあんな間近で見られてすごい貴重な体験でした」と語った。

また、弟はプロボクサーとして活躍中だと告白。「ちっちゃい時から応援に行ってたので、結構私の人生の中でもボクシングは付きものだった。そういうこともあって元々ボクシングが好き」と明かしていた。

各所で活躍を見せた森脇は「たくさんお仕事をさせてもらう中で、いろんなことに本当に挑戦させてもらった。売れたなって思います。本当に濃い１年だった」と満面の笑み。「もっといろんなメディアに出て森脇梨々夏を知ってもらいたいっていうのが一番あるけど、始球式とかもやってみたい。一番はバラエティーの仕事を頑張っていきたいっていうのがあるので、たくさんの人とお話をして、バラエティーに生かしていけたら」と来年の抱負も語っていた。