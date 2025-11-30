JOY¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ö¤É¤¦¡© º¾µ½¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈJOY¡Ê40¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É÷É¾Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ®Êó¡×¡£¥¥ã¥é¤â³°¸«¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
JOY¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ë¡ÖÉ÷É¾Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£7·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¿·³ã¤ÈÀÅ²¬¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö·²ÇÏ¸©¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡×¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ë¤Ï¡Ö·²ÇÏÂåÉ½¤ò¤³¤ÎÃË¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡È·²ÇÏ½»¤à½»¤àº¾µ½¡É¤Ã¤Æº¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤òº£¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡£·²ÇÏ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤É¤¦¡©¡¡º¾µ½¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¡Ê·²ÇÏ½Ð¿È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤ÈJOY¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ï¤è¡×¸À¤¦¤È¡¢JOY¤â¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¤ä¤ä³«¤Ä¾¤êµ¤Ì£¡£
¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥æt¡¼¥¸¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢·²ÇÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤Ë¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢JOY¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡£
¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö²Ç¡¢¤É¤³½Ð¿È¤Ê¤Î¡×¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡Ê36¡Ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¹Åç¤Ç¤¹¡×¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¹Åç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤è¤Í¡×¡¢¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¹Åç¡¢¤¢¤ê¤ä¤¾¡×¡£¤¹¤ë¤È¡¢JOY¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢Âè2¤Î¸Î¶¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥×¤Î·ë²Ì¤È¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£