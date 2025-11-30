駅前が栄えていると思う「つくばエクスプレスの駅」ランキング！ 2位「北千住」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
つくばエクスプレス沿線には、便利さだけでなく個性豊かな街並みや独自の魅力が息づく駅が点在しています。日常をもっと心地よくしてくれる理想の駅は、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、駅前が栄えていると思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「駅前が栄えていると思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「JR・地下鉄・私鉄が集まる巨大ターミナルで、駅前に商店街・飲食店・デパートが非常に充実している」（40代女性／埼玉県）、「駅周辺に商業施設や飲食店、ショッピングモールが集まり、人の流れが多く活気があるので」（50代女性／愛知県）、「駅を出てすぐの場所に買い物できる場所がたくさん揃っているから」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
回答者からは「JR線も地下鉄も通っていてアクセスが良いし、アトレなどの駅直結のモールがあったり、オフィスが多く立ち並んでいたりと栄えているため」（20代女性／山口県）、「大型電機量販店や大型施設があり、多くの電気店、ホビーショップ、飲食店がありにぎやかな駅で栄えています」（50代女性／兵庫県）、「駅前は非常ににぎやかで、大型家電量販店（ヨドバシなど）、ビジネスビル、ホテル、ショップが密集」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：北千住／49票東京都足立区にある北千住駅は、複数路線が乗り入れるターミナル駅であり、駅ビルや周辺の商店街が非常に活気があります。老舗の商店街から新しい商業施設までが混在し、幅広い客層でにぎわっていることから、「駅前が栄えている」という強い印象を与えました。
1位：秋葉原／150票東京都千代田区にある秋葉原駅が、他の駅を圧倒する票を集めて1位となりました。電気街としての歴史と、アニメ・ゲーム文化の中心地としての現在の姿が融合し、常に多くの人でにぎわう活気あふれる駅前です。大規模な商業施設、専門店、オフィスビルが密集し、その発展ぶりから「最も栄えている」という評価を受けました。
