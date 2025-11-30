シナモロール×「エイトザタラソ」が初コラボ！ 限定デザインのヘアケアセットなど登場へ
サンリオの人気キャラクター“シナモロール”とヘアケアブランド「エイトザタラソ」がコラボしたスペシャルデザインの限定アイテムが、12月29日（月）から、全国の一部ドラッグストアで順次発売。11月27日（木）より「ステラシード」公式サイトなどで順次先行発売が開始される。
【写真】ヘアミルクとオイルも！ コラボ限定アイテム一覧
■人気アイテムがシナモロール仕様に
今回登場するのは、泡やシャボン玉、きらめきに包まれたシナモロールの愛らしい表情が描かれた「エイトザタラソ」のヘアケアアイテム3種。
ラインナップには、“ぷるん髪”を目指す人に向けたしっとりタイプの「モイストシャンプー＆モイストトリートメント シナモロール デザイン スペシャルキット」が登場。美容液シャンプーと美容液トリートメントがセットになった限定キットだ。
また、タオルドライ後の濡れた髪に使う髪の先行乳液「ジェントルリペア＆モイストチャージ 美容液ヘアミルク シナモロール」も展開。ブロー前の保水、寝る前のうねりケア、アイロン前のダメージ補修にもおすすめだという。
さらに、髪に潤いと艶を与えるモイストタイプの「リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル シナモロール」を用意。髪の乾燥や湿気による広がり、うねりやくせが気になる人にぴったりなアイテムだ。
なお、楽天などのオンラインショップ発売は12月3日（水）から順次、「PLAZA」での先行販売は12月4日（木）からとなっている。
