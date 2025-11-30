ことしも残すところ１カ月となりました。師走の事故を防ごうと冬の県民交通安全運動が１日から始まるのを前に、太田市出身のマルチタレント・こぴさんが一日警察署長を務め事故の防止を呼びかけました。

３０日、太田警察署の一日警察署長を務めたのは、地元出身のインフルエンサーで歌手や俳優としても活動するこぴさんです。

会場となったイオンモール太田では委嘱式が行われ、太田警察署の吉田武署長からこぴさんに委嘱状が手渡されました。式には太田市の穂積市長も駆けつけ「これから忘年会シーズンになるので飲酒運転は絶対にしないでください」とあいさつしました。

こぴさんはこのあとショッピングモールの中で、買い物客などにチラシやライト、反射材などの啓発グッズを配り交通安全を呼びかけました。

ことしの冬の県民交通安全運動では夕暮れ時の早めのライト点灯と反射材の着用促進、それに自転車の交通事故防止と飲酒運転の根絶を重点に運動が展開されます。

太田警察署管内ではことしに入り１１月２９日までに交通事故で８人が亡くなっています。去年より５人増え警察署別では県内最多だということです。

警察では歩行者が夜間、事故に巻き込まれるケースも多いことから反射材などを身に着けて事故の防止に務めるよう呼びかけています。冬の県民交通安全運動は来月１０日まで行われます。