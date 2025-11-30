ソフトバンクの小久保裕紀監督が30日、柳町達へのさらなるオプションを明かした。

今季、最高出塁率のタイトルを獲得した柳町は右翼と左翼で出場。小久保監督は来季、一塁もオプションとして加えることを明かしている。

さらに指揮官は「大西（外野守備走塁）コーチが『春季キャンプで柳町にセンターの練習をさせてもいいですか？』と言ってきたから『それはどうぞやってください』と言いました。どうしても（周東）佑京と比べてしまうとアレだけど、打球勘は悪くないのでね。周東が全試合出られたら一番いいんだけど膝の状態も悪いし、全試合はちょっと厳しいと思うので」と話し、中堅もオプションとして加わることになりそうだ。

小久保監督はこの日、地元の和歌山市で自身の名前が冠された学童野球大会「小久保裕紀杯」を観戦。2005年に始まり、今年で21回目を数え、市内の大会を勝ち上がった4チームによる準決勝、決勝を見届けた。

柳町の今季ポジション別出場試合数

位置 試合 守備機会 失策 守備率

左翼 ８５ １３１ １ ・９９２

右翼 ５２ ８６ １ ・９８８