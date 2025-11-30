日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が29日に放送され、女優の田畑志真（19）が幼少期から大ファンだという巨人・坂本勇人内野手（36）を初取材。坂本の本音を次々に引き出し、番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）から“お褒めの言葉”をもらった。

4歳から大の巨人ファン＆坂本ファンで、現在は「ジャイアンツサポーター」も務める田畑。この日は憧れの選手に対して行うインタビューとあって対面前から「本当にヤバいかも…」とそわそわし「ひゃあ〜！」と言いながら膝の屈伸をするなど落ち着かない様子を見せた。

そこへ大好きな坂本が「こんにちは！」と元気にあいさつしながら爽やかな笑顔で登場。「こんにちは。お願いします！」と返した田畑がズラリと飾られた坂本グッズについて「私の私物のグッズです」と告げると、坂本は「まじ？」と驚きつつもさすがに満面笑みとなった。

田畑は「これ、小学1年生の時に買った…」などと説明。坂本は「小学1年生…。何年前ですか？」と聞き、緊張でガチガチの田畑が「10年…前…？」（実際は13年前）と返すと、坂本は「俺の年を感じてしまう」と来月37歳の誕生日を迎え、来季プロ20年目となる自身について苦笑いする場面もあった。

そして、「私、4歳からジャイアンツが、坂本選手が大好きです」と本人を前に告白し、全身に“坂本さん大好き”がにじむ真っすぐな田畑の存在もあって、なごやかな雰囲気でインタビューが始まった。

田畑が巨人ファン、坂本ファンになったのは4歳。熊本の実家で巨人戦中継を見ていた時だったという。2010年6月4日の日本ハム戦（東京D）。当時21歳だった坂本がバックスクリーンにサヨナラ本塁打を放った姿を見て背番号6のプレーに魅了された。

それ以来、15年間にわたって応援してきた巨人と坂本。そして、田畑が「これ、あの…。ちょっと見てほしいんですけど…」と恥ずかしそうに見せたのは2年前の巨人戦中継。坂本は「映るの？もしかして」と興味津々となった。

VTRに映っていたのは2023年7月28日の中日戦（東京D）。坂本が中前に適時打を放った直後、中継で映し出されたのが坂本のユニホームを着こんで坂本のタオルを振って応援する当時17歳の田畑だった。

これにはさすがに坂本も「おお、凄い！」と一言。「ジャイアンツサポーターやってない時？」（坂本）「プライベートで行った時に…（サポーターを）やっていない時にカメラに抜かれて…」（田畑）「凄い凄い！ガチ応援…」（坂本）「そうなんです。ガチ応援してて…」（田畑）「へえぇ〜！」（坂本）と完全にスーパースターとファンのほほ笑ましい会話となった。

ほっこりした空気のなかで進んだインタビューで、坂本は「やっぱりレギュラーで試合に出るのが当たり前でずっとやってきたんで。代打で試合出るっていうのは正直ね、つまらない部分ももちろんありますし」「このままでは終われない」などと本音を連発。

田畑が「前はショートで今はサード（の守備）に就かれていると思うんですけど、正直、自分のなかではどっちのほうがやりたいとかっていう…」と問いかけ、坂本が「やりたい…？」と聞き返したあとで「やりたくてもできないです。僕のやりたいだけじゃどうにもならない」としながらも「本当はね、ショートが僕は大好きなんで。ショートのほうが好きです」と返す場面もあった。

VTRが終わると、スタジオで見ていた上田は「いやこれ、悔しいけどね。志真ちゃんが坂本選手の本当にね、子供のころからの大ファンっていうのが伝わったから言ってくれたっていうの、俺は大きいと思う」と絶賛。

田畑が「うれしいです」と返すと、上田は「あれ、志真ちゃんだから多分言ってくれてると思う。俺が行っても言ってくれない。下手したら由伸さんが行ってもダメだったかも」と続けて隣に座る元巨人監督の高橋由伸氏（50）を苦笑いさせていた。