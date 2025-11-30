楽天の伊藤裕季也内野手（２９）が３０日、イオンモール石巻で行われたトークショーに同い年の小郷裕哉外野手（２９）とともに参加した。ステージ前に準備された約２００席の整理券は、配布開始後３０分足らずで無くなるなど大盛況。２階コンコースからも大勢のファンが見つめるなか、ブラックフライデーにちなんでダークグレーをメインカラーとした今季のファンクラブユニホームを来て登場した。今季を振り返り「あんまりうまくいかなかった年ではありましたけど、振り返ってみれば楽しかったというのがある。来年頑張りたい」と意欲。３月２８日のオリックスとの開幕戦、８回１死一、三塁で今季チーム初打点となる右犠飛を放ったが、「あれは（三塁走者の）辰己が勝手にいったらしいです。感謝してます」と当時の状況を明かしていた。

今季は５１試合に出場し、打率２割１分４厘、７打点、１本塁打。球団からは長打など打撃面に期待していると告げられており、「とにかく打つことにフォーカスして練習している」。来季は持ち味を存分に発揮し、出場試合数をもっと増やしてファンの歓声を浴びる。