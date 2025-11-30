ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は、日本時間2025年11月27日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた宇宙船「Soyuz（ソユーズ）MS-28」は無事に軌道へ投入され、ISS＝国際宇宙ステーションに到着したことを、RoscosmosやNASA＝アメリカ航空宇宙局が発表しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Soyuz 2.1a (Soyuz MS-28)

ロケット：Soyuz 2.1a打ち上げ日時：日本時間 2025年11月27日18時27分発射場：バイコヌール宇宙基地（カザフスタン）ペイロード：Soyuz MS-28宇宙船

Soyuz MS-28にはRoscosmosのSergey Kud-Sverchkov宇宙飛行士とSergei Mikaev宇宙飛行士、NASAのChris Williams宇宙飛行士が搭乗しました。

日本時間2025年11月27日18時27分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられたSoyuz MS-28は、打ち上げから約3時間後の同日21時34分、ISSロシア区画の「Rassvet（ラスベット、ラスヴェット）」モジュールにドッキングしました。

ISSとSoyuzの船内を隔てるハッチは日本時間翌28日0時16分に開放され、3名のクルーはJAXA＝宇宙航空研究開発機構の油井亀美也宇宙飛行士ら第73次長期滞在クルーの7名と合流しました。引き継ぎ期間中のISS滞在人数は10人となります。

Soyuz MS-28とそのクルーはISSに約8か月間滞在し、2026年夏に地球へ帰還する予定です。

関連画像・映像

【▲ 宇宙船「Soyuz MS-28」を搭載して打ち上げられた「Soyuz 2.1a」ロケット（Credit: Роскосмос/Иван Тимошенко）】

【▲ ISS＝国際宇宙ステーションにドッキングのため接近する宇宙船「Soyuz MS-28」（Credit: NASA）】

【▲ ISS＝国際宇宙ステーションで合流したSoyuz MS-28のクルーと第73次長期滞在クルー（Credit: NASA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 宇宙船「ソユーズMS-26」が帰還 搭乗のNASA宇宙飛行士は“誕生日に帰還”ロシア、宇宙船「ソユーズMS-27」を打ち上げ 約3時間後にISS到着参考文献・出典NASA - International Space Station (NASA Blogs)