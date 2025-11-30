セーラー服4人組「おばちゃんズ」なんばグランド花月で躍動…「13歳です（笑）」 間寛平＆ガガガSPコラボ新曲
吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平とロックバンド・ガガガSPが27日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で会見を行い、おっちゃんおばちゃんを応援するコラボソング「Kanpei Calling」を発表した。
【写真多数】セーラー服4人組「おばちゃんズ」ポンポンもって踊る
楽曲を熱唱した寛平は「お金じゃない。全国のおっちゃんおばちゃんに元気になってもらいたい。全国のライブハウスに行って、ワ―ッとやりたい！」と気合十分。
ガガガSPのメンバー3人は学生服に身を包み、コザック前田は「NGKに僕らが立つこと自体が人生で初めてのこと。こんな栄光なことはない」と笑顔で語った。
ダンサーの「おばちゃんズ」は、50歳以上のおばちゃんオーディションで選ばれた4人組。こちらはセーラー服で、足元はルーズソックス。「失敗してもそのまま踊り続ける」と張り切り、ステージで躍動した。
「やせようとしてダイエットしたんですけど、太りました。プレッシャーに負けてしまって…（笑）」「ダイエットして筋トレもしてきました」「半世紀ぶりのセーラー服なんで、着方がわからなかった」「13歳です（笑）」など、キュートにアピールしていた。
12月24日にNGKでライブ『聖なる日に贈る歌と笑』を開催。寛平のほか、新喜劇若手によるユニット・秘蔵っ子、ガガガSP、寛平の息子でシンガー・ソングライターの間慎太郎らが出演する。
