◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節 同大29―19立命大（2025年11月30日 花園ラグビー場）

グラウンドではメンバーがハードプレーに徹し、スタンドではメンバー外の選手たちが声を張り上げて応援した。チーム一丸となって立命大を破り、リーグ戦3勝目を挙げ昨年の6位から4位に躍進した。

前半は12―12の同点で折り返した。後半10分、WTB岩本総司（4年＝常翔学園）のトライで勝ち越しに成功すると、流れをつかんだまま29―19でノーサイドを迎えた。

就任1年目の永山宜泉監督（55）は今季を振り返り「昨年度までのラグビーのスタイルから、まずはラグビー以前の生活や姿勢を改善することに注力しました。ラグビーにおける5つのコアバリュー（ラグビー憲章 品位・情熱・結束・規律・尊重）を実現することが目的でした。4回生には厳しい指導をしましたが、彼らはそれに応え、同志社に新しい文化を築いてくれたと感じています」と来季に向け手応えを口にした。

SO大島泰信主将（4年＝京都成章）も「過去3年間は、戦術面でごちゃごちゃしていた部分がありました。今年はそうではなく、練習への取り組み、私生活など、あらゆる面で一から人間として鍛え直してきたと感じています。戦術に頼ることなく、一人一人がハードにトレーニングし、全員で乗り越えてきた1年間でした。だからこそ、今日の勝利につながったと思います」とチームの成長を確信した。

今季終了とともに新たなシーズンが始まる。永山監督は「目標としていた関西制覇は達成できませんでしたが、来年以降その思いを後輩たちが引き継いでくれると信じています」と期待を膨らませた。大島主将は「来年以降も、個人としてのトレーニングや、強くなるために戦術に走るのではなく、人間性、体、頭など、すべての面で成長しなければ勝てないと思います。そういった部分を来年のメンバーに引き継いでいきたいです」と後輩たちへの継承を約束した。

復活を目指す同大が、ようやくスタートラインに立った。