　中日・井上一樹監督

　中日は３０日、来季コーチ陣を発表した。

　１軍は井上一樹監督、前ヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチ体制になる。また、球団ＯＢの荒木雅博氏を球団本部長補佐として迎えることも発表した。

　小山伸一郎前２軍投手統括コーチは、プロ野球独立リーグ・ルートインＢＣリーグの千葉スカイセイラーズへ投手コーチとして、来年２月中旬から９月３０日まで派遣する。

　１、２軍の監督、コーチは以下の通り。

　【１軍】

監督：井上一樹（９９）

ヘッドコーチ：嶋基宏（７７）

投手コーチ：山井大介（８３）

投手コーチ：浅尾拓也（８２）

捕手コーチ：大野奨太（７２）

打撃統括コーチ：松中信彦（８９）

打撃コーチ：小池正晃（７５）

内野守備走塁コーチ：堂上直倫（７１）

内野守備走塁コーチ：森越祐人（８１）

外野守備走塁コーチ：平田良介（７９）

巡回投手・育成コーチ：大塚晶文（７６）

　【２軍】

監督：飯山裕志（７４）

投手コーチ：田島慎二（９８）

投手コーチ：高山郁夫（８０）

投手コーチ：小林正人（８６）

投手コーディネーター：落合英二（８８）

捕手コーチ：前田大輔（７８）

打撃コーチ兼コーディネーター：藤井康雄（９６）

打撃コーチ：福田永将（８４）

内野守備総合コーチ：渡邉博幸（８５）

外野守備総合コーチ：中村豊（８７）

野手・育成コーチ：谷哲也（９２）