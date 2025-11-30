中日が来季コーチングスタッフ発表 井上監督、嶋ヘッドコーチ体制に 荒木氏のフロント入りも【一覧】
中日は３０日、来季コーチ陣を発表した。
１軍は井上一樹監督、前ヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチ体制になる。また、球団ＯＢの荒木雅博氏を球団本部長補佐として迎えることも発表した。
小山伸一郎前２軍投手統括コーチは、プロ野球独立リーグ・ルートインＢＣリーグの千葉スカイセイラーズへ投手コーチとして、来年２月中旬から９月３０日まで派遣する。
１、２軍の監督、コーチは以下の通り。
【１軍】
監督：井上一樹（９９）
ヘッドコーチ：嶋基宏（７７）
投手コーチ：山井大介（８３）
投手コーチ：浅尾拓也（８２）
捕手コーチ：大野奨太（７２）
打撃統括コーチ：松中信彦（８９）
打撃コーチ：小池正晃（７５）
内野守備走塁コーチ：堂上直倫（７１）
内野守備走塁コーチ：森越祐人（８１）
外野守備走塁コーチ：平田良介（７９）
巡回投手・育成コーチ：大塚晶文（７６）
【２軍】
監督：飯山裕志（７４）
投手コーチ：田島慎二（９８）
投手コーチ：高山郁夫（８０）
投手コーチ：小林正人（８６）
投手コーディネーター：落合英二（８８）
捕手コーチ：前田大輔（７８）
打撃コーチ兼コーディネーター：藤井康雄（９６）
打撃コーチ：福田永将（８４）
内野守備総合コーチ：渡邉博幸（８５）
外野守備総合コーチ：中村豊（８７）
野手・育成コーチ：谷哲也（９２）