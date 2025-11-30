平日も行列必至の人気店　塩で食べるとんかつはカレーと合わせても存在感抜群、満足感が凄すぎた！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は横浜・日吉のとんかつ店『とんかつ和栗』です。

素材と自家製にこだわり抜いたとんかつが大人気

ロース、カタロース、リブロース、ヒレ。それぞれ、定食かカツカレーでという潔きメニューなのである。しかし豚汁、カレーの仕込み、大量のキャベツの準備、そしてきめ細やかな身質に合わせ、惚れ込んだ林SPFポークを1日50キロ以上もカット。

そんな手作業の積み重なった揚げたてに3種の塩を振って豪快にいただけば、香りと旨み、塩によって引き出された脂の甘みがブワッ。

ヒレカツ定食1800円

『とんかつ和栗』上ロースカツカレー 2000円 鶏ガラ、豚ガラ、大量の野菜をベースにスパイスと一味で仕上げる。カレーを直接かけていないので、ひと切れは塩、ひと切れはソースと味を変えて味わえるのもいい

少し辛口のカレーと合わせても、自家製とんかつソースを絡めても存在感を失わない、“これぞとんかつ”なる満足感が口いっぱいに広がるのだ。

こだわりゆえの少数精鋭、いいじゃないですか！

『とんかつ和栗』

日吉『とんかつ和栗』

［店名］『とんかつ和栗』

［住所］神奈川県横浜市港北区日吉本町駅1-20-16

［電話］045-565-9762

［営業時間］11時〜15時、17時〜20時45分

［休日］不定休（HPでご確認を）

［交通］東急東横線ほか日吉駅西口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、サクッじゅわっと満足感が口いっぱいに広がる「ヒレカツ定食」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／編集部

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

