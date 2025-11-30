THE ORAL CIGARETTES、対バンツアー＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞全出演者解禁。TK from 凛として時雨、フレデリック、04 Limited Sazabys出演決定
THE ORAL CIGARETTESが、2026年2月から開催する対バンツアー＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞の全出演者を発表した。
＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞は、2026年2月16日の愛知・名古屋公演を皮切りに、東名阪は2デイズずつの全9公演ツーマンツアーとなっており、10月にENTH、SHANK、10-FEET、My Hair is Badの出演が発表されていたが、残り3組の出演が発表となった。2月16日名古屋公演初日はTK from 凛として時雨、3月12日の宮城・仙台公演はフレデリック、3月16日、17日大阪公演は04 Limited Sazabysが出演する。
2025年11月30日からオフィシャル2次先行販売が開始となっているので、忘れずにチェックしてほしい。
なおTHE ORAL CIGARETTESは、12月24日にLIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』のリリースも決定している。
■＜THE ORAL CIGARETTES「ERASE the BORDER TOUR 2026」＞
2026年2月16日 愛知 Zepp Nagoya w/TK from 凛として時雨 NEW!
2026年2月17日 愛知 Zepp Nagoya w/ENTH
2026年2月24日 福岡 Zepp Fukuoka w/SHANK
2026年3月7日 北海道 Zepp Sapporo w/10-FEET
2026年3月12日 宮城 SENDAI GIGS w/フレデリック NEW!
2026年3月16日 大阪 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys NEW!
2026年3月17日 大阪 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys NEW!
2026年3月23日 東京 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
2026年3月24日 東京 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
▼オフィシャル2次先行
受付期間：2025年11月30日〜2025年12月3日23:59まで
受付URL ：https://eplus.jp/toc-etbt-ofs/
■＜DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -＞
2026年2月6日 東京 Spotify O-EAST
LIVE ACT：Dos Monos / ODD Foot Works / TYOSiN / JUBEE / ENTH / THE ORAL CIGARETTES
DJ：オカモトレイジ(OKAMOTO’S) / EMZTTM(YESBOWY&SIVA) / SPAWN (169 & Takuma) / 串カツDJアゲらかにアゲら / MoEPiKA
チケット一般発売中：https://eplus.jp/dreamland-gs/
■LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』
2025年12月24日（水）リリース
特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
◆数量限定豪華盤（品番：BRXP-00058）
豪華特殊BOXパッケージ仕様 価格：11,000円（税込）
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
豪華特典
・豪華特殊BOX（27 x 20 x 6cm）
・オリジナルラグ(23 x 36cm)
・ZINE(40ページ／B5／フルカラー／限定編集)
＊特典の詳細は予定となり、仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
◆シンプル盤（品番：BRXP-00059）
価格：5,500円（税込）
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
※FC会員限定特典（両形態共通）：オリジナルステッカー
