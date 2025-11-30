©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

2026年1月からMBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの主題歌アーティストが発表され、同作のメインPVが公開となった。

『炎炎ノ消防隊』は2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載された大久保篤の人気コミックスが原作のダークファンタジー作品。第2クールオープニングテーマには西川貴教の「Ignis -イグニス-」、第2クールエンディングテーマはSurvive Said The Prophetの「Speak of the Devil」が決定している。また、新キャラクター＆キャストとして第7特殊消防隊の前身・浅草火消しの先代棟梁・新門火鉢を大塚芳忠が演じる。

発表にあたり、西川貴教とSurvive Said The ProphetのYoshからコメントも到着した。

【第2クールオープニングテーマ】

西川貴教「Ignis -イグニス-」

作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)

作曲：TeddyLoid

編曲：TeddyLoid

■西川貴教 コメント

「Ignis -イグニス-」で『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール オープニングテーマを担当させていただく、西川貴教です。

作品が遂にクライマックスへ向かう中、その壮大な世界観と熱量を音楽で後押しさせていただく大役を仰せつかり、光栄に思うと同時に身が引き締まる思いです。

以前から親交のあったTeddyLoidくんと、今回初めてご一緒させていただくTOPHAMHAT-KYOくんというチームで制作した「Ignis -イグニス-」で、2026年の幕開けにふさわしい刺激的なクリエイションをお届けできたらと思います。

タイトルの”Ignis”はラテン語で“燃え上がる力”や“内に宿る熱”を意味する言葉ですが、大災害、アドラ、再創世――すべてが凝縮された最終章で、人々が抱く“絶望”と“希望”の両方を、未来を切り拓く光の象徴として音に昇華することを目指しました。

「Ignis -イグニス-」を通じて、これまでになかった、かつてない西川貴教を感じていただければと思います。

いよいよ最終章を迎える『炎炎ノ消防隊』の熱に負けない、渾身の一撃にご期待ください。

【第2クールエンディングテーマ】

Survive Said The Prophet「Speak of the Devil」

作詞：Yosh

作曲：Survive Said The Prophet、Matt Good

編曲：Matt Good

■Yosh（Survive Said The Prophet /Vo.）コメント

日本にいるとアニメ／漫画を好きになる機会が多いと思いますが、ここまで愛す作品に出会い楽曲を作る機会をもらえた事を心の奥底から感謝してます！

ずっとコラボをしたかった先輩そして永遠のライバルMasato をトラックに迎えてシーズン2からのシーズン3、そしてフィナーレの旅をサバプロの新曲Speak of the Devil と共に楽しんでもらえたら幸せです！

よろしくお願いします。

