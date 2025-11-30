アニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2期主題歌は西川貴教、Survive Said The Prophetが担当。メインPV公開
2026年1月からMBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの主題歌アーティストが発表され、同作のメインPVが公開となった。
『炎炎ノ消防隊』は2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載された大久保篤の人気コミックスが原作のダークファンタジー作品。第2クールオープニングテーマには西川貴教の「Ignis -イグニス-」、第2クールエンディングテーマはSurvive Said The Prophetの「Speak of the Devil」が決定している。また、新キャラクター＆キャストとして第7特殊消防隊の前身・浅草火消しの先代棟梁・新門火鉢を大塚芳忠が演じる。
発表にあたり、西川貴教とSurvive Said The ProphetのYoshからコメントも到着した。
【第2クールオープニングテーマ】
西川貴教「Ignis -イグニス-」
作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)
作曲：TeddyLoid
編曲：TeddyLoid
■西川貴教 コメント
「Ignis -イグニス-」で『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール オープニングテーマを担当させていただく、西川貴教です。
作品が遂にクライマックスへ向かう中、その壮大な世界観と熱量を音楽で後押しさせていただく大役を仰せつかり、光栄に思うと同時に身が引き締まる思いです。
以前から親交のあったTeddyLoidくんと、今回初めてご一緒させていただくTOPHAMHAT-KYOくんというチームで制作した「Ignis -イグニス-」で、2026年の幕開けにふさわしい刺激的なクリエイションをお届けできたらと思います。
タイトルの”Ignis”はラテン語で“燃え上がる力”や“内に宿る熱”を意味する言葉ですが、大災害、アドラ、再創世――すべてが凝縮された最終章で、人々が抱く“絶望”と“希望”の両方を、未来を切り拓く光の象徴として音に昇華することを目指しました。
「Ignis -イグニス-」を通じて、これまでになかった、かつてない西川貴教を感じていただければと思います。
いよいよ最終章を迎える『炎炎ノ消防隊』の熱に負けない、渾身の一撃にご期待ください。
【第2クールエンディングテーマ】
Survive Said The Prophet「Speak of the Devil」
作詞：Yosh
作曲：Survive Said The Prophet、Matt Good
編曲：Matt Good
■Yosh（Survive Said The Prophet /Vo.）コメント
日本にいるとアニメ／漫画を好きになる機会が多いと思いますが、ここまで愛す作品に出会い楽曲を作る機会をもらえた事を心の奥底から感謝してます！
ずっとコラボをしたかった先輩そして永遠のライバルMasato をトラックに迎えてシーズン2からのシーズン3、そしてフィナーレの旅をサバプロの新曲Speak of the Devil と共に楽しんでもらえたら幸せです！
よろしくお願いします。
■TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』
【第2クール】
2026年1月9日（金）から毎週金曜25時53分〜MBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始
AT-Xにて2026年1月12日（月）から放送開始
毎週月曜21時00分〜
毎週水曜9時00分〜※リピート放送
毎週金曜15時00分〜※リピート放送
◆配信情報
【第2クール】
最新話放送後、Netflixにて独占配信
【第1クール】
各配信プラットフォームにて全12話好評配信中
▼配信プラットフォーム一覧
Netflix、Amazon prime Video、dアニメストア、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、ニコニコチャンネル、TVer、MBS動画イズム、HAPPY動画、ビデオマーケット、カンテレドーガ、music.jp、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、Lemino
◆スタッフ
原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：南川達馬
シリーズ構成・脚本：亜田井
キャラクターデザイン：守岡英行
サブキャラクターデザイン：山本美佳
総作画監督：吉岡佳広、久保茉莉子
色彩設計：佐藤直子
美術監督：堀越由美
美術設定：天田俊貴
CGディレクター：小寺鋼志
VFXスーパーバイザー：大橋 遼
撮影監督：武井夏樹
編集：廣瀬清志
音響監督：明田川仁
音響効果：小山恭正
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：david production
◆キャスト
森羅 日下部：梶原岳人
アーサー・ボイル：小林裕介
秋樽 桜備：中井和哉
武久 火縄：鈴村健一
茉希 尾瀬：上條沙恵子
アイリス： M・A・O
環 古達：悠木 碧
ヴァルカン・ジョゼフ：八代 拓
ヴィクトル・リヒト：阪口大助
レオナルド・バーンズ：楠 大典
カリム・フラム：興津和幸
フォイェン・リィ：日野 聡
オニャンゴ：宝亀克寿
グスタフ 本田：土師孝也
亜門 弾木：鳥海浩輔
武 能登：小西克幸
蒼一郎・アーグ：チョー
パート・コ・パーン：小野大輔
オグン・モンゴメリ：古川 慎
火鱗佐々木：坂田将吾
プリンセス 火華： Lynn
トオル 岸理：河西健吾
火代子 黄：大原さやか
アサコ・アーグ：金元寿子
新門 紅丸：宮野真守
相模屋 紺炉：前野智昭
ヒカゲ&ヒナタ：赤尾ひかる
象 日下部：坂本真綾
アロー：内山夕実
ハウメア：釘宮理恵
カロン：安元洋貴
因果 春日谷：島袋美由利
リツ：大久保瑠美
シスター炭隷：所河ひとみ
ゴールド：日笠陽子
ストリーム：川田紳司
フラクチュ：松風雅也
ドラゴン：相沢まさき
アサルト：小林親弘
フェアリー：三瓶由布子
ヨナ：松岡禎丞
フレイル：乃村健次
ミラージュ：千葉進歩
Dr.ジョヴァンニ：青山 穣
烈火 星宮：関 智一
ジョーカー：津田健次郎
優一郎 黒野：櫻井孝宏
大黒：石田 彰
ナタク孫：田村睦心
ラフルス三世：島田 敏
リサ 漁辺：朝井彩加
ユウ：千葉翔也
滝義 尾瀬：小野友樹
スコップ：伊藤健太郎
ヤータ：速水 奨
新門火鉢：大塚芳忠
万里日下部：川澄綾子
◆主題歌情報
【第2クール】
第2クールオープニングテーマ：西川貴教「Ignis -イグニス-」
第2クールエンディングテーマ：Survive Said The Prophet「Speak of the Devil」
◆公式HP＆SNS
・公式HP：https://fireforce-anime.jp/
・公式Ｘ（旧Twitter）：https://x.com/fireforce_pr
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCHaTRtZPLhfufqJ378Cd_gg
・SNS推奨ハッシュタグ：#炎炎ノ消防隊 #FireForce
◆権利表記
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課