6人組アイドルグループ・SixTONESのジェシーが、2026年1月スタートの新ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）に出演するとわかった。

「本作は篠原涼子さん演じる女性刑務官・冬木こずえが、一人の殺人犯との出会いを契機として“悪女”へと堕ちてゆくストーリーです。ジェシーさん演じる日下怜治は、強盗殺人で起訴された未決勾留者であり、こずえと脱獄を企てる“物語のキーマン”となる人物です。怜治の調査を担当し、こずえの過去にも詳しい刑事・佐伯雄介を藤木直人さんが演じており、“三角関係”がどう描かれるかにも期待がかかります」（芸能記者）

X上では、シリアスな役柄を演じるジェシーに期待を寄せる声が聞かれる。

《難しい役どころだけど、ジェシーの殺人犯役楽しみ》

《ジェシーの極道役も良かったから殺人犯役も似合うかもな》

これまで俳優として幅広い役柄をこなしてきたジェシーだが、代表するジャンルのひとつがコメディだ。

「ジェシーさんはドラマや映画で活躍する傍ら、バラエティ番組にも数多く出演し、一発芸やモノマネを披露。底抜けに明るいキャラクターで人気を博しています。2022年放送のテレビドラマ『最初はパー』（テレビ朝日系）では、お笑い芸人を目指す有名政治家の息子・利根川豪太を好演しました」（同前）

今回、コメディとは毛色の違うシリアスな役どころへの挑戦となるが、期待値は高い。

「これまでにも悪役を何度も演じているからです。2023年公開の映画『リボルバーリリー』では冷酷非道な陸軍軍人である津山ヨーゼフ清親役として出演。ジェシーさんは自分のキャラクターやイメージと異なる役柄にも積極的に挑戦していますし、『パンチドランク・ウーマン』でも熱演が予想されます」（同前）

何でもこなせる“マルチプレイヤー俳優”としてのジェシーに、これまで以上に注目が集まりそうだ。