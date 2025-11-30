映画が娯楽の中心であった時代から数々のヒット作品、シリーズを手がけてきた、現代の日本映画界の生ける伝説といえる山田洋次。そんな監督が手がけた最新作が、同じ週に公開のアニメ作品『果てしなきスカーレット』の成績を上回り、国内の週間興行ランキング1位を記録した。倍賞千恵子主演×木村拓哉共演作品『TOKYOタクシー』である。日本でもヒットしたフランス映画『パリタクシー』（2022年）の日本版リメイクである。

参考：『TOKYOタクシー』好発進！ 東宝作品以外がトップに立つのは約半年ぶり

この映画は封切り後に新宿の劇場で鑑賞したのだが、近年の山田洋次作品がそうであるように、シニア世代の観客を中心に、客席が埋め尽くされていた。『男はつらいよ』シリーズをはじめとした国民的な監督のタイトルであるだけに、楽しめることが約束された安心のブランドということなのだろう。

そうでなくとも2025年は、『国宝』が日本の実写映画における興行収入第1位になり、洋画が不振のなかで『教皇選挙』が異例の大ヒットを達成するなど、中年以上の観客やシニア世代が原動力となったと見られる興行的成功が目立った。少子高齢化といわれる社会状況において、この傾向は今後も続いていくとみられる。

TV業界では、いわゆる「2時間ドラマ」の制作が減り、インターネットを利用した配信サービスがシェアを獲得していて、劇場でもアニメ作品を中心に若者向けのタイトルが多い状況下である。「いったい、何を観ればいいのか」と考えるシニア世代が、限られたジャンルに集中するのは、考えてみれば必然的なことなのかもしれない。

そんな多くの観客の受け皿として機能する山田洋次作品の中でも、本作『TOKYOタクシー』は、実に味わい深く郷愁を誘う内容となった。なにせ、『男はつらいよ』シリーズで長年の間、主人公の寅次郎の妹役“さくら”を演じていた倍賞千恵子が、その役柄を連想させる“すみれ”という役名で登場し、住まいが葛飾区柴又にあるという設定なのだ。これは、“寅さん”世代へのサービスであるとともに、山田監督がキャリアの初期から仕事をしてきた倍賞千恵子との濃密な歴史を感じさせる趣向である。木村拓哉演じるタクシー運転手・浩二は、わざわざ柴又のアイコンである「帝釈天」で、すみれを拾うことになる。

すみれの行き先は、神奈川県・葉山の海辺に建っている高齢者施設。身寄りのない彼女は柴又の自宅を手放し、一人で施設に入居するためタクシーを利用するのである。すみれは浩二に、東京を離れる前に思い出の場所を巡っていきたいと言う。その要望通りに、浩二は彼女の若い時代の話を聞きながら、東京のあちこちを行ったり来たりする。映画の内容のほとんどは、そこで交わされる会話シーンや、蒼井優が演じる、若い時代のすみれの回想ということになる。

そこまで聞くと牧歌的な話だと思ってしまうが、すみれの思い出語りは次第に深刻なものになっていき、なんと昭和史に残るレベルの、ある重大な事件へと繋がっていくのだ。とんでもない話に、思わず呆気に取られる浩二だが、だからこそ、それを語る彼女の、けして上品なだけではない、力強い反抗精神のある人間性に惹きつけられていく。世代が違う者同士の一日だけの交流ながら、ふたりは盟友のように心を通わせるのだ。

原作となった映画『パリタクシー』と比較すると、じつは物語の骨格や印象的なやりとりなど、かなり同じ内容、展開だといえる。しかし舞台を東京に移し替え、山田洋次監督が、初期作からの盟友といえる俳優・倍賞千恵子を撮っていることで、それがまた異なる作品として立ち上がってくるのが、本作の興味深いところだ。

その理由は、最後に人生の思い出を辿っていきたいという、『パリタクシー』で描かれた高齢者のささやかな願いというものが、多くの人々にとって共感できる、普遍的な感覚に根ざしたものだからであるだろう。人生の終わりが近いと悟ったとすれば、一日だけでも思い出の地を辿りたいと思うのが人情なのではないか。そう思えば、『パリタクシー』のストーリー構造そのものが、題材として一つの定番になり得るほどの強度を持っていたことに気付かされるのである。だとすれば、さまざまな国のクリエイターや出演者たちによる『××タクシー』という企画がいくつも成立しそうだ。同じ物語運びだとしても、そこには多様な特殊性が宿ることになるだろう。

本作のタクシーの旅が喚起する記憶は、幼少時における戦時中の空襲や、在日朝鮮人の若者とのロマンティックな恋愛、暴力的な夫への幾分マイルドになった反撃などが挙げられる。『パリタクシー』で語られた1950年代の社会の保守性は、本作で描かれる1960年代の日本においては、より女性にとって苛烈なものとなる。木村が演技で示してみせる、妻への愛情をはっきりと示せず、不用意な物言いをしてしまう点は、フランスと日本の文化の違い、社会の男女の立場の違いが、現代にも影響を及ぼしているという事実を際立たせている。しかし、『パリタクシー』における回想の時代の多くを生きていないクリスチャン・カリオン監督に対し、山田洋次監督の方は、自身が歴史の生き証人であり、大衆の目線で映画を撮っていたことが、作品の説得力や重みを増しているとも感じられる。

だが、けっして余分な要素はない。物語の展開は『パリタクシー』同様シンプルなまま、ほぼ必要なシーンばかりで本作は構成されている。その語り口は、キャリアの終盤で過剰ともいえる装飾性によって観客を驚嘆させた、大林宣彦監督の演出法とは真逆だといえよう。もちろんどちらが正しいということはないが、山田監督の手つきは、アーティストというより職人そのものであり、その淡白な後味が気持ちいい。誰もが予想するラストの展開へとなだれ込み、スパッと幕を下ろす。そのなかで珍しく元の作品に加えられた味は、施設に入る直前ですみれが戸惑う描写と、その心を汲んであげられなかった浩二の、幾分かの後悔である。

このホロ苦い後悔の味は、ややもすると甘くなりすぎる物語を引き締めながら、観客の心に課題を残しているものと感じられる。最後のカットにおける“ある表情”は、収まりの良い美談であることから一歩飛び出し、小津安二郎監督の『東京物語』（1953年）などの要素を経由し、高齢の親を持つ世代が直面する問題や、それぞれの人生の意味を、さらに一歩進んで噛み締めようとするものではないだろうか。「観客が身につまされる」作品をいつでも目指してきた、山田洋次監督の真骨頂である。

（文＝小野寺系（k.onodera））