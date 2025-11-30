J1リーグも残すは1試合となった

J1リーグ第37節が11月30日、各地で10試合が行われ、全クラブが37試合を消化。

優勝争いは鹿島アントラーズと柏レイソルの一騎打ちになった。

首位の鹿島はアウェーで東京ヴェルディに1-0で勝利し、勝ち点を73に伸ばした。2位の柏はアルビレックス新潟に3-1で勝利し、勝ち点72。勝ち点1差で最終節を迎えることになる。鹿島は横浜F・マリノスと、柏はFC町田ゼルビアと最終節で対戦する。

4位から8位では、サンフレッチェ広島が川崎フロンターレに2-1で勝利して勝ち点65で4位に。ヴィッセル神戸はFC東京と0-0で引き分け、勝ち点64で5位。FC町田ゼルビアは名古屋グランパスに3-1で勝利し、勝ち点60で6位に続いた。川崎フロンターレは広島に1-2で敗れたが勝ち点57で7位、浦和レッズはファジアーノ岡山に1-0で勝利して勝ち点56で8位となっている。

中位では、ガンバ大阪がアビスパ福岡に0-1で敗れ勝ち点54の9位、セレッソ大阪は横浜F・マリノスに1-3で敗れ勝ち点52の10位となった。FC東京は神戸と0-0で引き分け勝ち点49で11位、アビスパ福岡はガンバ大阪に1-0で勝利して勝ち点48で12位となった。清水エスパルスは湘南ベルマーレに0-1で敗れ勝ち点44で13位、横浜F・マリノスは勝利で勝ち点43の14位、東京ヴェルディは鹿島アントラーズに0-1で敗れ勝ち点43で15位に位置している。

SNS上では「上位2チームの順位は変わらずか。最終節どうなるかな」「最後まで予断を許さない緊迫した展開」「最後にどっちが笑うかな？ 」「どんなドラマが待ち受けているのか」「最後はどうなるのか」「面白くなってきやがった」などコメントが寄せられ、残り1試合となったJ1リーグの動向に注目が集まっていた。最終節は12月6日、14時に全10試合が同時キックオフとなる。（FOOTBALL ZONE編集部）