「落ち着いたら会うよ」…それ本気？言葉だけで動かない男性の見抜き方
「今度旅行しようね」「落ち着いたら会いに行くよ」。
そんな言葉を信じて待っているのに、気づけば何ひとつ動かないまま時間だけが過ぎていく…。
いわゆる“プランゼロ男子”に振り回されると、あなたの心は摩耗していくものです。
そこで今回は、そんな言葉だけで動かない男性の特徴を紹介します。
口にした時点で“役割を果たした気になる”
プランゼロ男子は、「こうしたいね」と言うだけで満足しがち。
女性が喜ぶ言葉を投げかけた瞬間、彼の中では“いい彼氏として振る舞えた”という達成感が生まれてしまうのです。
旅行、記念日、将来の話--どれも口にした時点で完結してしまうため、具体的な計画は一切進みません。
あなたが動かないと何も始まらない
ノリよく「行こうよ」と言う割に、日程調整や予約、下調べなどの“実務”は全部あなた任せ。
こちらが動けばついてくるものの、自分から責任を持って決める場面になると
「その日は微妙」「また今度でいい？」と口にする。
こういう男性は“責任を負いたくない”という気持ちを持っている可能性大です。
大事な場面こそフワッと消える
問題はデートだけではありません。
将来の話になると「考えてはいるよ」「いつかはね」と前向きに見える言葉を返しますが、
具体的な決断が必要になるタイミングで急に曖昧になります。
覚悟や責任を避ける傾向が強いため、関係が深まるほど不安が増えてしまうのです。
恋を前に進めるのは、言葉より“動く力”。
たとえ口数が少なくても、あなたのために具体的に動く男性の方が、信頼できる関係を築けます。
プランゼロ男子に期待して疲れる恋は、もうやめましょう。
