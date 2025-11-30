◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日 東京競馬場）

欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「第45回ジャパンカップ」は30日に東京競馬場で行われ、単勝9番人気のブレイディヴェーグは6着だった。

マーカンドは「上手にリラックスして走ってくれた。ただ、ゲートの出が悪くて出遅れてしまったことで、思っていたより一列後ろになってしまった。最後も伸びているが、坂で疲れてしまった。初めての距離の分もあったと思うが、その中で最後まで頑張ってくれた」と愛馬の奮闘をねぎらった。

レースは4番人気で世界ランキング1位のカランダガンがレコードタイムの2分20秒3を叩き出し激戦を制した。これで同馬は直近4戦全てG1に出走し驚異の4連勝。並んでゴール板を駆け抜けた1番人気のマスカレードボールが2着、3着には3番人気のダノンデサイルが入った。

▼ジャパンC 1981年に創設され、日本競馬の国際化の大きく寄与したG1。第1回、第2回は1〜4着が海外馬だったが、第3回でキョウエイプロミスが2着、第4回にカツラギエースが日本馬初のVを飾った。フランキー・デットーリが3勝している。