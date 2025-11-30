おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れアンサンブルニット』３選
「きちんと感が出るし便利だから」と、昔からアンサンブルニットを愛用している人は多いはず。でも、その“便利さ”こそが落とし穴。実は、組み合わせ次第で一気に“平成っぽく”古見えし、体の丸みを強調してしまうことも。そこで今回は、特に冬コーデでおば見えしやすい「時代遅れアンサンブルニット」を、今っぽく見せる更新ポイントとともに紹介します。
▲実はこれ、全部“おば見え”の典型例。まずはNGポイントと更新すべきポイントをチェック！
フィットしすぎるリブ×カーデは“むっちり見え”の原因
インナーがぴったりしたリブニットで、上に細身のカーディガンを重ねる昔ながらの組み合わせ。これは体のラインを拾いすぎて、40代以降の“気になる部分”をすべて強調してしまいます。さらに、素材が薄いとアウターの中でくたっとし、よけいに老け見えすることも。
丸首×丸首の“上下そろえ”は一気に古く見える
昔の雑誌で定番だった「丸首ニット×丸首カーデ」の完全セット。今このまま着ると、どうしても“頑張ってる感”と“昭和の優等生コーデ”が出てしまいます。首まわりが詰まりすぎて重たく見え、冬のアウターと合わせると上半身がずっしり見えるのも難点です。
最新バランスにアップデートするなら、Vネック×クルーネックの“抜け感セット”がおすすめ。首元に縦ラインを作るだけで、顔まわりがスッキリ若見えします。
きれい色×きれい色の“上下同色”はおば見え一直線
過去に流行したピンクやパステル系のアンサンブルを、上下セットで着るスタイル。可愛いはずが、大人世代には逆に“甘すぎて痛い”印象に。特に冬は色の主張が強く、アウターを羽織ると余計に古臭く見えます。
今っぽく見せるなら、ニュアンスカラー同士の組み合わせが最適。例えば、くすみベージュのカーデに白のインナーを重ねるなど、“軽さ”と“抜け”を意識した配色が大人に似合います。
▲これが“今の正解”。シルエット・首元・色の３点を整えるだけで印象が見違えます
アンサンブルニットは、選び方しだいで“上品でこなれた大人”にも、“平成のまま時が止まった人”にも見えてしまう難しいアイテム。シルエット・首元・色の３点を見直すだけで、印象は劇的に変わります。今の自分に合うバランスへ更新して、冬の着こなしを軽やかにアップデートしましょう。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
