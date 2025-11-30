土屋太鳳の美人姉、ヘソ出し＆ショーパンの完璧スタイルを披露「女神さま〜」「めちゃ理想」
女優・土屋太鳳の実姉でチアリーダーの土屋炎伽が29日にインスタグラムを更新。ヘソ出しトップス＆ショートパンツ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】美しきおへそも 抜群のスタイルでチームを応援する土屋炎伽
社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している土屋が「皆さんと応援できることを楽しみにしております」と投稿したのは、応援中の自身の姿を記録した写真。ショートパンツ＆ショート丈のシャツを身に付けて、スティックバルーンを持つ様子やポンポンを持って凛々しいポーズを決める姿が収められている。
彼女の投稿に、ファンからは「女神さま〜」「めちゃ理想」「カッコイイ」などの反響が寄せられている。
■土屋炎伽（つちや ほのか）
1992年8月26日生まれ。東京都出身。大学時代はバトン・チアリーディング部に所属し、チアリーダーとして活躍。2019年6月に行われた第1回ミス・ジャパン東京大会に出場し、日本大会の東京代表に選出。同年9月に催された同大会日本大会で初代グランプリを受賞した。2020年より芸能活動を開始。並行して社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属し、チアリーダーとしても活躍している。
引用：「土屋炎伽」インスタグラム（＠honoka.t8）
【別カット】美しきおへそも 抜群のスタイルでチームを応援する土屋炎伽
社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している土屋が「皆さんと応援できることを楽しみにしております」と投稿したのは、応援中の自身の姿を記録した写真。ショートパンツ＆ショート丈のシャツを身に付けて、スティックバルーンを持つ様子やポンポンを持って凛々しいポーズを決める姿が収められている。
■土屋炎伽（つちや ほのか）
1992年8月26日生まれ。東京都出身。大学時代はバトン・チアリーディング部に所属し、チアリーダーとして活躍。2019年6月に行われた第1回ミス・ジャパン東京大会に出場し、日本大会の東京代表に選出。同年9月に催された同大会日本大会で初代グランプリを受賞した。2020年より芸能活動を開始。並行して社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属し、チアリーダーとしても活躍している。
引用：「土屋炎伽」インスタグラム（＠honoka.t8）