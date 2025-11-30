◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (29日、国立競技場)

今年9月に東京で開催された、世界選手権女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜選手が、日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワードで、東京運動記者クラブ選出の「新人賞」を受賞しました。

アワードでは、黒いワンピース姿を披露。

「姉と一緒に選んだんですけど、この刺しゅうに一目ぼれして決めました」と、こだわりを明かしました。

早稲田大学時代はサークル所属という異色の経歴から成長を遂げ、日本代表として世界の舞台で入賞するまでに飛躍した小林選手。

「代表に選んでいただいた時から信じられない思いで、合宿とかを過ごしてきました。責任を感じてしまって、つらく思ってしまう日々が続いた」と明かし、「レースは本当にたくさんの方が絶え間なく沿道で応援してくださって、終わってみたら本当に楽しかったですし、もう一度あの景色を見たいなと思えるレースでした」と、振り返りました。

自身を取り巻く環境の変化について問われると、「一番よく実感するのは、自分が市民ランナー時代にファン目線で見ていた選手、松田瑞生選手や前田穂南選手、廣中璃梨佳選手とか、そういう方々と、今日とかもそうですけど、楽しく話しているのとかは立場の変化を実感しますし、すごくうれしいこと」と話し、「自分もそういう選手ともっともっと戦える機会をいっぱい楽しんでいきたいと思っています」とコメントしました。

「一番自分らしさを出せる」のがマラソンだという小林選手。

そのマラソンでの目標は、「1番はロサンゼルス五輪で、世界選手権（7位）以上の結果を残すこと」と語り、「市民ランナーだった身なので、楽しむ気持ちをいつまでも忘れないでいたいと思っています」と笑顔で話しました。