矢作穂香、ケアンズでの幼少期ショット公開 20年越しのビフォーアフターに「ずっと可愛い」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】女優の矢作穂香が11月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「変わらない」20年前の可愛すぎる幼少期ショット
矢作は「20年前の記憶を辿って…」とコメントし、小学生の頃に家族と訪れたケアンズでの写真を公開。「あ、これ覚えてる！とか記憶を掘り返して思い出巡りしてました」と、懐かしい景色に触れる旅の様子を披露している。
ここの投稿には「ずっと可愛い」「家族旅行の記憶って特別」「変わらない」「面影ある」「思い出巡り最高」「ピースサインが同じ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆矢作穂香、20年前の写真を公開
◆矢作穂香の投稿に反響
