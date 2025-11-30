◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

短距離重賞は１８頭立てで争われ、富田暁騎手騎乗で７番人気のエーティーマクフィ（牡６歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が、外から差し切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走のキーンランドＣは２歳時の札幌２歳Ｓ７着以来、重賞２度目の挑戦で７着。今回は３か月ぶりのレースで初タイトルを手にした。

富田騎手は２３年セントウルＳ（テイエムスパーダ）以来の重賞２勝目となった。

２着は唯一のＧ１馬で、直線で先に抜け出していた１番人気のルガル（西村淳也騎手）。３着は４番人気のヨシノイースター（内田博幸騎手）が入った。

西村淳也騎手（ルガル＝２着）「一番強い競馬をしてくれました。改めて強い馬だなと思いました」

内田博幸騎手（ヨシノイースター＝３着）「うまくタメをつくっていい感じで運べましたが、勝ち馬の切れ味がすごかったです。一番雰囲気は良さそうでしたし、以前と比べても感触は良かったです。進路が開いてからかわし切れるかなと思ったんですけどね。７歳で時計も詰めていますし、どこかでチャンスがあってほしいですね」

鮫島克駿騎手（レイピア＝４着）「４コーナーで故障した馬が下がってきました。それ以外はスムーズでした。Ｇ１馬が２着でＧ１で入着している馬が３着でしたし、頑張っています。前乗ったときよりも我慢が利くようになっています」

川又賢治騎手（エイシンフェンサー＝５着）「休み明けのぶんもあって、今までのような進み方ではなかったです。あまり無理をさせない仕上げの中でよく頑張ってくれたかなと思いますし、これから良くなっていくかなと予感させるようなレースでした」

吉村誠之助騎手（アブキールベイ＝６着）「いいところにはまったと思います。馬の具合も良かったですし、ふっくらとしてましたし、まだこれから良くなる馬ですね」

団野大成騎手（ヤマニンアルリフラ＝７着）「北九州記念を勝ったときも前回もですが、ゲートが癖になっているのかな。中に入るとつっかけてしまう。今日もタイミングが合わなかった。今日も来てるんでスタートひとつだと思う」

荻野極騎手（ジャスティンスカイ＝８着）「発馬自体は出たんですけど、スタートの速い馬たちに挟まれて位置が後ろになってしまった。最後は外に出していい伸びを見せてくれているだけに、前半のぶんですね」

国分恭介騎手（モズメイメイ＝９着）「競馬に嫌気がさしてきているので、内枠が欲しかったんですが、外枠だったので下げて内に潜り込む競馬をしました。やめることなく最後まで頑張ってくれていますし、いいときのイメージまではいっていないけど今日は収穫がありました」

高杉吏麒騎手（メイショウソラフネ＝１０着）「気合乗りも良く、ゲートも出てくれました。ただ、馬場が荒れているところを気にしていましたし、ペースも忙しかったです」

小崎綾也騎手（クラスペディア＝１１着）「スタートも良くて、しっかり先行するイメージだったのである程度思い描いた通りでした。あのペースだとかかえるところもなかったです。４コーナー手前で手応えがなくなりましたが、その割には踏ん張ってくれていた方だと思います」

松若風馬騎手（ペアポルックス＝１２着）「外枠でしたけど、スタートを決めることができて、前も流れてプランとしてはいい方のプランで進めることが出来ました。３コーナーでもいい感じでしたけど、直線に向いたところで手応えがなくなりました。今の時点では敗因がしっかりしないんですが、こんな馬ではないはずなので」