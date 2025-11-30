〈40過ぎで妻子と別居して…「生活費を渡すと年収300万くらいですが、不満はない」12歳の息子を持つ男性編集者（43）が「家族ではなく仕事を選んだ」理由〉から続く

徳岡譲さん（仮名、52歳）はテレビ制作会社でディレクター職を務めている。20代から30代の間は激務が続いて結婚のことを考える暇もなかったが、40代で飲み仲間が次々に結婚したことをきっかけに婚活を開始。49歳のとき、同じ会社で当時31歳だった女性と結婚し、男の子を授かった。

男性の育児参加が推進され、共働きの家庭が当たり前の時代。仕事と家庭のバランスに悩む父親も増えているはずだが、そんな父親の苦悩は母親の苦悩ほど語られる機会がない。なかなか表に出ることのない父親の“言い分”とは、どのようなものだろうか。

ここでは、15人の中年男性が“子供を持つこと”について赤裸々に語った『ぼくたち、親になる』（太田出版）から一部を抜粋して紹介。徳岡さんが息子の子育てを経験して「社会がパパの不満を無視している」と考えるようになった理由とは――。ライターの稲田豊史さんが話を聞いた。（全6回の3回目／続きを読む）

育児で満たされなかった

妻の出産にあたり僕も育休を取ったんですが、数週間のうちに「これが育休かよ！」って本当に嫌になりました。

コロナ制限ゆえに、分娩は途中10分程度立ち会っただけ。退院後も生まれたばかりの子供と直接的に触れ合えるのは妻だけで、僕はスーパーにひとりで食材を買いに行ったり、料理したり、掃除や洗濯をしたりと、出産前と同じような家事ばかり。それをひとりでやるので、さらに孤独が募ります。子供の沐浴もお湯の用意だけ。妻が「自分が洗いたい」と言うので、初めはほとんど触らせてもらえませんでした。

自分が親ではなく、母子を遠くからサポートする小間使いのような気分。しかも妻の関心は常に子供に行ってしまうので、疎外感すら覚えました。

妻の希望で完全母乳だったことも大きいです。僕としては、妻が夜中に授乳で起きなくて済むようミルクも提案したんですよ。ミルクなら、夜中でも僕が準備してあげられるから子供に触れられますし、妻の負担が少しは軽減されるので一石二鳥。でも、妻は母乳の分泌量を不安に思い、完全母乳を貫きたいと。彼女の意志は尊重しましたが、あとあとになって心に穴が空いた気がしました。当時の僕は明らかに暗いというか、うつ気味だったと思います。妻もそう言っていました。

もちろん、子供が起きているときに抱っこはできます。でも、そういうことじゃない。子供のお世話をしている感がない。この命に必要なことは何ひとつしていないような喪失感がありましたし、「関われない」ことから来るストレスがものすごく大きかった。

ひと言でいうと、全然満たされなかったんです。

直接的に子供と触れ合わなくても、夫による「サポート」が大事なんだという理屈もわかります。ただ、僕だってもっと関わりたかった。自分たちがこれから育てていかなきゃいけない生命体が、今この瞬間どういう状況なのかを、もっと把握したかった。じっと見つめていたかった。男性である僕がそれを母性と呼んでいいのかどうかはわかりませんが、そういうものが僕の中に芽生えたのは確かです。

「サポート」が嫌だと言ってるわけじゃありません。でも、「サポート」に徹していると、瞬間瞬間の子供の反応、表情の変化みたいなものを全然見られないじゃないですか。

今はもう息子も1歳半で卒乳もしたので、あの頃とは手のかかり方も変わりました。僕が息子のご飯も作ってあげられるし、不思議とパパっ子なのでたっぷり触れ合えてはいます。だけど……あのときの、あの瞬間に求めていたものは、もう戻ってこない。

社会がパパの不満を無視している

ただ、この不満を妻にぶつけたいわけじゃないんです。生まれたばかりの子供にパパが何かしてあげたいと思っても満たされない状況があるってことを、この社会が認識してない。というより無視してるってことが問題かなと。

国も自治体も、イクメンを推奨するわりには、基本スタンスが「パパはママを支えましょう」じゃないですか。いやいや、もっとパパも子供に触れさせてくれよ！ と思いました。

出産直後から「母になる」女性と違って、男性が「父になる」のはもっと後、みたいな言い方をされますよね。だけど男性が育休を取れば、より長く、生まれた子の近くにいることになります。従来とは違う関わり方になるし、そのことによって父性の感じ方も変わっていくんじゃないか？ と疑問を抱きました。

僕の中に芽生えた母性らしきものとか、「もっと見つめていたい」みたいな感覚が、男にはないものだと社会が決めつけてる。男が育児を実感する、そこに義務感ではなく充実感があるってことが、この社会の中では必要ないものにされてるなって。

社会を規定してる側、仕組みを作ってる側が、その程度の解像度でしか把握してないってことです。これは僕の体感ですが、育児相談スタッフや助産師さんでさえ、「男性に宿る母性」の存在を認識しようともしない。出産後のメンタルヘルスに関するアンケートに答えるのは母親だけ。出産後の心療相談も母親だけ。結局、育児は母頼み。男にも母性があるなんて、誰も想像すらしない。だからいつまで経っても「パパのサポート意識喚起」でしか発想をスタートできない。

いや、そうじゃない。気づいてくれよ。男にだって育児の実感が欲しいんです！

