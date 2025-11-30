タレントの山口もえ（48)が29日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。夫の「爆笑問題」の田中裕二の家庭での“失敗”について明かした。

15年に田中と再婚した山口は、「夫婦の家事・育児の分担」とテーマにしたトークの中で、「うちはもう完全に家事は私ですね。（田中は家事を）やらないで生きてこれちゃったんですよ。今まで」と告白。

そして、「結婚10年なんですけど、10年かかってやっと炊飯器のボタンを押せるようになりました」と明かした。さらに「10年かかってやっと少しずつ少しずつ（家事を）できるようになって、やっと洗濯機も回せるようになったけど、回せるようになったら、ちょっと得意げになっちゃったんだね」と言い、「私の大事なカシミヤのセーターを洗っちゃって、こんなちっちゃくなって。1回しか着てないのを」と“暴露”。これにMCの庄司智春は「田中さんが着れるサイズになったんだね」と笑わせていた。

山口は05年に実業家の男性と結婚し1男1女を出産するが11年に離婚。15年に田中と再婚し、17年に女児を出産している。