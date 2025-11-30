ビジュアル系バンド「Rayflower（レイフラワー）」が30日、公式サイトを更新。この日開催の同バンド15周年を記念したライブにおいて、ボーカルの田澤孝介（たざわ・たかゆき）が欠席することを発表した。



【写真】15周年を迎えた「Rayflower」 田澤は中央でピース

公式サイトでは公演開始2時間前の15時に「本日Vo.田澤孝介が、喉の不調により医師の診断を受けたところ、急性声帯炎との診断を受け、ドクターストップがかかりました」と電撃発表。この日のライブについては「メンバー、スタッフでの協議の結果、本日開催の『Rayflower 15th Anniversary LIVE“Next Amazing Road”』は、予定しておりました演出内容を変更し、都啓一/Sakura/IKUO/YUKIの4人での開催とさせていただきます」とボーカル以外のメンバーで開催することを伝えた。



ファンに向けては「5人揃ったRayflowerをお見せすることが出来ず、皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げるとともに、急遽のご案内となりましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。 チケットの払い戻しについては「本日のチケットをお持ちのすべての方が対象となります」とし、詳細については後日改めて発表すると知らせた。



田澤本人も自身のX（旧ツイッター）を更新し、「楽しみにしてくれていた皆さん 本当にごめんなさい 一日でも早く声が戻るよう 治療に専念します」と謝罪した。田澤は前日の29日に、同じくボーカルとして所属する別のバンド「Waive」のライブに出演していた。同ライブ後には「声、良くなくてすみませんでした 悔しいけど悔いはないです これからの糧にさせてください」と喉の調子が良くないことを記していた。



（よろず～ニュース編集部）