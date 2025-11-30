〈「男にだって育児の実感が欲しいんです」51歳男性が驚いた“パパの不満”の無視されっぷり「妻（34）は沐浴も授乳もやらせてくれず…」〉から続く

徳岡譲さん（仮名、52歳）はテレビ制作会社でディレクター職を務めている。20代から30代の間は激務が続いて結婚のことを考える暇もなかったが、40代で飲み仲間が次々に結婚したことをきっかけに婚活を開始。49歳のとき、同じ会社で当時31歳だった女性と結婚し、男の子を授かった。

男性の育児参加が推進され、共働きの家庭が当たり前の時代。仕事と家庭のバランスに悩む父親も増えているはずだが、そんな父親の苦悩は母親の苦悩ほど語られる機会がない。なかなか表に出ることのない父親の“言い分”とは、どのようなものだろうか。

ここでは、15人の中年男性が“子供を持つこと”について赤裸々に語った『ぼくたち、親になる』（太田出版）から一部を抜粋して紹介。「子供はいてもいなくてもいいか」と思っていた徳岡さんが子供を持つ決断をした理由とは――。ライターの稲田豊史さんが話を聞いた。（全4回の4回目／続きを読む）

写真はイメージ ©AFLO

◆◆◆

出産が「閉じられている」

結婚して、子供ができて、本当に色々なことが予想外でした。ひとつ、すごく感じたのは、子育ての前段階である出産が「閉じられている」ってことです。

よく言うじゃないですか、「現代社会では死が遠くなった」って。大昔は日常生活の中でわりに遺体を目撃していたけど、今はそれが見えなくなっていると。それと同じで、現代社会では出産が遠くなりました。

要は、出産が個人の体験になってしまった。ノウハウが受け継がれてない。親に自分を産んだときのことを聞いても、30年、40年前のことだから忘れちゃってるし、そのときの常識は今の常識と違う。なんなら間違っていて参考にならない。

ネットには山のように情報が落ちてますけど、むしろ振り回されます。「ああしたほうがいい、こうしたほうがいい」という個人のノウハウが大量にクラウド化されてはいますが、その「説」のどれを採用するかはこっちで取捨選択しなきゃいけない。別のタスクが増える。初めての子供で、そんなことをしてる余裕なんて本当にない。

もうひとつ思ったことがあります。よく、第二子は第一子に比べてざっくり育てる、第一子ほど手間をかけない、でも、のびのび育つっていうじゃないですか。じゃあ、なんで親がその適当さを第一子からいきなり持てないかっていうと、これも社会的に子育てのノウハウや経験が共有されていないからですよね。

昔みたいに、ご近所なり所属コミュニティなり近隣に住む親族なりといった身近に赤ちゃんがいれば、自分の第一子は「第一子」ではありません。子育てのなんたるかのいろんなパターンを事前に観察してますから。せめて親が同居していれば、出産はともかく育児フェイズではもう少し安心感が出てくると思います。親は「第一子」経験者ですし。

でも、今はそうなってない。

核家族は人工的な単位

ふたつとも、諸悪の根源はたぶん、日本の核家族化です。うちもそうですが、特に都市部の、近くに血縁者がいない核家族。僕は子供ができて、核家族って本当に孤立してるんだなと痛感しました。人類にとって実にアンリアルというか、作られた人工的な単位ですよ、核家族って。その単位がいかに苦しいか。

女性は昔から育児を一手に押しつけられていましたが、しっかりした共同社会があり、各々が大家族だった頃は、おじいさんやおばあさんといった手の空いている人に子供を預けることもできました。子供はその両親だけの子ではなく「みんなの子」みたいな意識があった。それが人間社会の自然な状態だった気がします。

でも1960年代から70年代にかけて急激に核家族化が進んだ結果、子育てが孤立した。祖父母が同居しておらず、都市部では近所のつながりも希薄化した結果、家庭内で妻ひとりに育児を押しつけることになったんです。

「育児を押しつけられてつらそう」な女性を母親に持った子供たちは、「ああ、育児ってつらいものなんだ」と当然思いますよね。僕もそうでした。

母の人生は、子供の成長に無頓着な父に振り回されっぱなしだったので。

母は、それでも父についていった

僕の育った家庭は、ちょっと特殊です。

僕はひとりっ子で生まれは東京なんですが、1歳のときに、それまで機械工だった父が一念発起して受験勉強を始め、関西の国立大学に入学しました。それで一家そろって関西に引っ越したんです。母は大手銀行勤務の一般職でしたが、出産後に退職。その後、家計を支えるため、保育士や事務などのアルバイトを転々としていました。

僕が5歳になると、父は「パリの大学に留学したい」と言い出し、一家でフランスに引っ越しました。僕は5歳から12歳までパリ暮らしの帰国子女なんです。

僕は僕で環境の変化に慣れるのが大変でしたけど、母は輪をかけてつらかったでしょう。フランス語だって、僕のほうは子供ゆえの適応能力ですぐに覚えましたが、母はさぞ日常生活で困ったはず。

いまだに聞けてないんですが、父が関西やパリで学生をやっていたときの一家の収入が謎なんです。父はほぼ無収入、母はアルバイト。家計は一体どうなっていたのか……。その点においても、母の心労は相当のものだったと思います。

実は、パリ時代から両親は別居していました。渡仏後しばらくして父が家を出ていってしまったんです。そうなると母がフランスに残る理由はないはずですが、僕を連れて帰国したりはしませんでした。そこは色々と事情があったんでしょう。最終的には離婚しましたが、別居とはいえ、当時はまだ家族でしたから。子供が父親と完全に離れた生活を送るのはかわいそうだ、とか。

フランスから帰国後、父は関西の大学に助教授として就任。その数年後には東京の私大に転勤しましたが、母は僕を連れて父の転勤先を追いかけ、一貫して父の職場の近くに住み続けました。

父のようになりたくない

この家族の、一番の被害者は母です。いい人がいれば再婚して新しい人生を歩んでほしかったけど、彼女はその選択をしませんでした。

そういう母を幼い頃から近くで見ていて思ったんです。「家庭って、そんなにいいもんじゃないな」って。僕の晩婚の原因のひとつは、確実にそれです。自由に生きた父親に振り回された母親の人生が、どこか僕の心に影を落としていました。

婚活当初、僕の子供願望はさして強くなかったんです。相手の年齢にもよりますし、いてもいなくてもいいか、くらいのスタンスでした。ただ、あるとき母に言われたんですよ。「子供を作っておかないと、表現の幅が狭まるわよ」って。

実は、母は帰国後に文筆家を目指し、何冊か著作も出版しました。つまり表現活動をしている人です。そんな母の「表現の幅が狭まる」という言葉は、まがりなりにも映像制作という表現活動をしている僕にすごく響きました。

それになにより、母の想いに応えたいという気持ちが僕の中にありました。母子家庭で当然ママっ子でしたし、ひとり息子を抱え、異国の孤独に生き抜いた母の人生をずっと見ていましたから。

僕は、我が子に無頓着だった自分の父親と違って、育児と向き合いたかった。そして、その「育児と向き合う」は「妻と同じくらい子供に触れる」ことだったんだと、自分に子供が生まれて気がつきました。

ただ、そんな気持ちが男性にもあるということに、この社会では誰も見向きもしない。問題にしない。心底、がっかりでした。

（稲田 豊史／Webオリジナル（外部転載））