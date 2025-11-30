〈「みんなやってるだろ？」13歳の妹を妊娠させても反省ゼロ⋯「近親相姦が日常化した家」で育った19歳男性の『恐ろしいその後』（1970年代・海外の凶悪事件）〉から続く

1970年代、イギリスで凶悪な連続殺人事件が発生した。フレデリックとローズ・ウェスト夫妻は、歪んだ家庭環境と異常な性癖により、自宅で女性や子どもを次々と犠牲にした。その凶行は互いに補完し合うかのようにエスカレート。複雑な生育歴と倒錯した欲望が重なり、12人を殺害する世界犯罪史に類を見ない恐怖の連鎖が生まれた。「夫婦の出会い」から「最初の殺人計画」までを、文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

《ー衝撃写真ー》妊娠させられた娘の姿も⋯近親相姦と大量殺人に溺れた「笑顔の殺人夫婦」



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

妻との出会い

1968年11月28日、27歳のフレデリックはグロスター・チェルトナムのバス停で当時15歳になったばかりのローズと運命的な出会いを果たす。

といっても、当初、ローズは自分とは一回りも歳が上のフレデリックを気味悪がった。薄汚れた仕事着のまま同じバスに乗り込んできて、一緒にどこかに行かないかと誘ってくる。もちろん、断った。が、明くる日も明くる日もフレデリックはバス停で待ち、デートに誘ってきた。

あまりのしつこさに根負けするか、ストーカー扱いして二度と会わないようにするか。果たしてローズの選択は前者で、ほどなくフレデリックと肉体関係を持ってしまう。彼女もまた性的モラルが欠如した家庭で生まれ育っていたのだ。

歪んだ夫婦生活

ローズは1953年、イングランド・デヴォン北部のノーザムの貧しい家庭に、7人兄弟の5番目として生まれた。父親のビルは稼ぎもないくせに威張り散らす男で、逆らおうものなら問答無用で妻子を殴り、鞭でしばいた。

ところが、ローズと長姉のパトリシアは暴力を振るわれなかった。父と近親相姦の関係にあったからだ。ローズはむしろ自分から積極的に体を提供した。DVから逃れるためではない。セックスそのものが好きだったのだ。

これは、母デイジー（フレデリックの母と同名）がうつ病を患っており、ローズを出産する前後に受けた電気けいれん療法を受けたことが、娘をセックス依存にする障害をもたらしたのではないかと言われている。

12歳のころ両親が別居し、当初は母親と暮らしていたものの、後に父親と生活を共にし関係を続ける。一方、13歳のときには当時9歳の弟グラハムの前をわざと裸で歩いたりベッドに忍び込むなどして誘惑、末弟のゴードンにも自分の乳房や性器を触らせていた。

以降、売春容疑で補導されること数回。フレデリックと出会ったころはパン屋で働いていたが、男女の関係になってまもなく仕事を辞め、フレデリックの子供であるシャーメインとアンのベビーシッターとして彼の家に出入りするようになる。

数ヶ月後、彼女は両親にフレデリックを紹介した。母は彼の傲慢な態度を露骨に嫌がり、父は自分とも肉体関係のある娘の恋人を激しくなじった。しかし、両親の反対も聞き入れず、ローズはフレデリックとの関係を続ける。互いに親から性的虐待を受けていたこともさることながら、とにかくセックスの相性が抜群だった。ローズはアナルセックスや緊縛、乱交、道具を使ったプレイなど、どんな変態行為でも喜んで受け入れる好き者。フレデリックはそんな彼女と快楽の限りを尽くした。

そして1970年10月、2人の最初の子供である娘ヘザー・アンが誕生。これはローズの両親が自分と会わせないよう裁判所命令を取りつけようとしているのを知り、それを阻止するため意図的にフレデリックがローズを妊娠させた結果だった。

その後、ローズは実家を出て、グロスターのミッドランド・ロードにあるアパートでフレデリック親子と暮らし始める。が、2ヶ月も経たないうちにフレデリックが車の盗難と詐欺の容疑で逮捕、投獄されてしまう。

冷蔵庫に保管されていた「子供の遺体」

17歳にして3人の母親となったローズは育児ノイローゼに陥り、子供に激しいDVを働いた。そして1971年6月、長女のシャーメインを殺害。ほどなく出所してきたフレデリックは驚くばかりか、冷蔵庫に保管されていたシャーメインの遺体を解体、アパートの床下に遺棄する。

同年8月後半、彼女の実母であるキャサリンは娘が殺されたことも知らず、フレデリックのもとを訪れ親権について話し合いを持った。キャサリンの義理の妹によれば、その日が生きている彼女を見た最後だったという。フレデリックは、妻キャサリンに酒を飲ませたうえで車に乗せ首を絞めて殺害していた。遺体は最初の犠牲者アンと同じく1994年6月、トウモロコシ畑の土中から発見されたが、彼女と同様、バラバラに解体されていた。

「義父と妻が愛し合う姿」を覗き見して⋯

1972年1月29日、フレッドとローズは正式に結婚する。この時点でキャサリンが殺されたことは判明しておらず、籍も抜いていなかったため重婚に該当するが、なぜか婚姻届は受理された。ちなみに、結婚式に参列したのはフレデリックの弟ジョンだけだったそうだ。

数ヶ月後、ローズとの第二子である次女のメイ・ジューンが誕生したことで、夫婦はグロスターのクロムウェル・ストリート25番地の二軒長屋に移り住む。後に「恐怖の館」と呼ばれることになる3階建ての家屋である。1階に家族が住み、2階と3階を下宿人に貸した。ここにはキャサリンとの間に生まれた当時8歳のアン・マリーも同居していたが、フレデリックは実の娘である彼女を犯し続け、ローズもこれに積極的に手を貸した。7年後の1979年、15歳のときにアン・マリーはフレデリックの子供を妊娠。子宮外妊娠だったため出産には到らず、16歳で家を出て、1984年に別の男性と結婚した。

ウェスト夫妻の住まいが他と圧倒的に変わっていたのは、家の地下室をローズの売春専用に使っていた点である。彼女に売春を勧めたのはもちろんフレデリックで、セックス依存症のローズは喜んでこの提案を受け入れた。客の評判は上々だった。豊満な乳房、抜群のテクニック。男たちは45分10ポンドの金を惜しみなく払い、ローズとのセックスを堪能した。フレデリックはキャサリンのときと同様、壁に穴を開け、客と行為に及ぶ妻を覗き見て興奮した。

ローズは黒人男性客が好みで、後に彼らとの間にできた3人の子供を出産、フレデリックとも、さらに1人の娘と2人の息子を授かり、計8人の子供の母親となっている。ちなみに、ローズの父ビルは1977年になって初めて2人の結婚を許可したが、これは娘とのセックスを再開するためだった。時々家を訪れてはローズと行為に及ぶ父娘の姿をフレデリックが覗き見したのは言うまでもない。

悪夢のような殺人劇

転機が訪れるのは、結婚から9ヶ月後の1972年10月、キャロライン・オーエンズという当時17歳の女性をベビーシッターとして雇ってからだ。彼女は毎日のように家に多くの男が現れるのを不思議がった。フレデリックに尋ねたところ、地下室でローズがマッサージの仕事をしているという。が、どうにも怪しい。

訝しむ彼女の様子にウェスト夫妻は危機感を覚え、同年12月、彼女の帰宅途中、車に乗せ全てを素直に話した。その目的はキャロラインと乱交プレイを楽しみ、手懐けることにあった。嫌がる彼女を強引に犯したまでは計画どおりだった。

が、その後キャロラインは警察に事の経緯を説明。1973年1月、夫婦は強制猥褻容疑で有罪となり、それぞれに25ポンドの罰金刑を科されてしまう。ウェスト夫妻は強く思った。あのとき、殺しておけばこんなことにならなかった──。この“些細なミス”をきっかけに、悪夢のような殺人劇の火蓋が切って落とされる。

〈《懲役は⋯》最後に殺したのは「実の娘」だった⋯12人を殺害「イギリス最悪の殺人カップル」の末路（1970年代・海外の凶悪事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））