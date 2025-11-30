〈冷蔵庫には「子供の遺体」、義父と妻が「愛し合う姿」を見て興奮したことも⋯《12人を殺害》イギリス史上最悪の殺人鬼の“あまりに歪んだ夫婦生活”（1970年代・海外の凶悪事件）〉から続く

地下室で19歳のメイドを殺害

1973年4月初め、夫婦はかねてから親しかったリンダ・ゴフ（当時19歳）を住み込みのメイドとして雇い入れる。彼女はセックスに好奇心旺盛で、ローズの“愛人男性”と関係を持ったが、まもなく地下室に誘い込まれ数日にわたり拷問、性的暴行を受けた後、殺害された。

その後、彼女の母親が娘を探しに家にやってきたとき、応対に出たローズはリンダのカーディガンとスリッパを身に着けた状態で「あの子なら、仕事を見つけて荷物を置いたまま出て行ったわ」とうそぶいたそうだ。

同年11月、キャロル・アン・クーパー（同15歳）が次の犠牲者となる。養護施設で暮らしていた彼女はその日、映画を観た帰りにウェスト夫妻に誘拐され、リンダと同じ運命をたどる。1ヶ月後の12月27日には、大学生のルーシー・パーティントン（同21歳）が犠牲に。

年が変わった1974年4月には、ロンドン在住のスイス人学生で、休暇を利用してアイルランドを目指しヒッチハイク中だったテレーセ・ジーゲンターラー（同21歳）が夫婦の車に拾われ餌食となる。

7ヶ月後の同年11月に仕事を終えて帰宅中のシャーリー・ハバード（同15歳）、1975年4月にウェスト夫妻の家の元下宿人のワニータ・モット（同18歳）、1978年5月に下宿人で売春も手伝わされていたシャーリー・ロビンソン（同18歳）が犠牲となった。彼女は死亡時、フレデリックの子を宿していたそうだ。

さらに翌1979年9月、弁護士事務所で雑用係をしていたアリソン・チェンバーズ（同16歳）が消される。

夫婦が「遺体をバラバラにする」理由

フレデリックとローズの手口は一貫していた。狙いを定めた女性を「恐怖の館」の地下室に誘い込み、凌辱の限りを尽くした後に殺害。その後、手足の指や手首を切り落とす、膝を叩き切る、膝蓋骨を抜く、肋骨と胸骨を取り除く、首と胴体を切り離すなど徹底的に解体してから、地下室の下や家の敷地内に遺棄した。

これは被害者の人間性を剥奪することで、相手に対する究極の支配権を得られるという、彼らなりの美学があったからだという。

最後の犠牲者は「実の娘」

ただ、最後の犠牲者となった夫婦の初めての実子、ヘザーは違う。フレデリックとローズは他人の娘を殺害する一方、自分たちの子供らにも拷問・虐待を加えていた。前記したとおり、アン・マリーがフレデリックに妊娠させられ家を出た後はヘザーと2つ下のメイがターゲットになった。2人は幼いころこそ抵抗する術を持たなかったものの、数年すると父に犯されないよう互いを見張り助け合った。が、近隣住民が折に触れ、苦悩に満ちた声を耳にしていたことから、その努力も報われなかったものと思われる。

精神的にも肉体的にも追いつめられたヘザーは、信頼できるクラスメイトに父親から性的虐待を受けていることを打ち明ける。もちろん、口外しないことが約束だった。が、そのクラスメイトが自身の母親に話したことから、母親の友人だったフレデリックとローズにも伝わってしまう。

結果、報復と口封じのため、ヘザーは両親にいつも以上に酷い拷問を受けた後、殺害され自宅庭の敷石の下に埋められる。1987年6月19日、16歳のときだった。

12人を殺害した夫婦はその後⋯

事態が動くのはそれから5年後の1992年8月のこと。

12歳の少女が知り合いの巡査に驚くべきことを話した。自分の友人で、ウェスト家の当時13歳の娘ルイーズから父親に犯されていると聞かされたのだという。警察は直ちに捜査を行い、フレデリックを娘たちに対する強姦3件、獣姦1件の容疑で逮捕すると同時に、妻のローズも「残虐行為」及び「児童に対する不法性交の奨励」の容疑で身柄を拘束する。

翌1993年6月、ウェスト夫妻は法廷に立たされるものの、証人である彼らの子供たち全員が証言を拒んだため無罪となる。子供らは、両親が自分たちに暴行・虐待を働いていることはもちろん、殺人や遺体損壊にも関与していることもなんとなく気づいていたが、恐怖が彼らの口を固く閉ざしたのである。

しかし、この一件で本来いるはずのヘザーの姿がないことが判明。不審に思った警察がウェスト家を捜索したところ、遺体と拷問の痕跡が発見されたことから、1994年2月にフレデリックとローズを尋問。ヘザー殺害の自供を得る。彼らは「殺意はなかった。事故だった」と主張したものの、その後の捜索で自宅の庭から足が3本出てきた事実を突きつけると、フレデリックは3月上旬までに、ヘザーを含め12人を殺害したことを供述する。

こうしてウェスト夫妻は誘拐・暴行・殺人・死体損壊などの容疑で逮捕される。取り調べでフレデリックは、夫婦で犯した罪の全てを自分一人で背負おうとしてローズには何の罪もないと証言した。ローズもまた、夫に罪を背負わせようとして「自分も被害者の一人である」と証言。結論は裁判に委ねられることになった。

「死刑」になるかと思いきや⋯

しかし、公判が始まる前の1995年1月1日、フレデリックは妻ローズに「新年おめでとう。ありったけの愛をこめて」と書き残し、バーミンガム刑務所の独房で首吊り自殺を果たす（享年53）。

同年2月から始まった裁判でローズは無罪を主張した。が、10件の殺人に関与したとして11月に下った判決は、死刑制度のないイギリスでは最も重い仮釈放のない終身刑。1996年3月の控訴審判決も変わらず、2001年9月、上訴を断念したことで刑が確定した。

ローズはミドルセックス州のブロンズフィールド刑務所に投獄後、ダラム州のロー・ニュートン刑務所に移送、2019年からはウェストヨークシャーのHM刑務所ニューホールに移送され、2025年9月現在も収監中の身にある。

