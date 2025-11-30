【中日】嶋基宏がヘッドコーチに就任 来季コーチングスタッフと背番号を発表
プロ野球・中日は30日、来季のコーチングスタッフを発表しました。
井上一樹監督率いる中日は、3年連続の最下位から脱出し、今季4位でシーズンを終了。来季に向けて、ヘッドコーチを新設し、嶋基宏氏が就任しました。
2軍監督には、これまで野手総合コーチを務めた飯山裕志氏が新監督として就任。また、新たに荒木雅博氏が球団本部長補佐となりました。
▽来季コーチングスタッフ一覧（）は背番号
【1軍】
監督:井上一樹(99)
ヘッドコーチ:嶋基宏(77)
投手コーチ:山井大介(83)
投手コーチ:浅尾拓也(82)
捕手コーチ:大野奨太(72)
打撃統括コーチ:松中信彦(89)
打撃コーチ:小池正晃(75)
内野守備走塁コーチ:堂上直倫(71)
内野守備走塁コーチ:森越祐人(81)
外野守備走塁コーチ:平田良介(79)
巡回投手・育成コーチ:大塚晶文(76)
監督:飯山裕志(74)
投手コーチ:田島慎二(98)
投手コーチ:高山郁夫(80)
投手コーチ:小林正人(86)
投手コーディネーター:落合英二(88)
捕手コーチ:前田大輔(78)
打撃コーチ兼コーディネーター:藤井康雄(96)
打撃コーチ:福田永将(84)
内野守備総合コーチ:渡邉博幸(85)
外野守備総合コーチ:中村豊(87)
野手・育成コーチ:谷哲也(92)