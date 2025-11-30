プロ野球・中日は30日、来季のコーチングスタッフを発表しました。

井上一樹監督率いる中日は、3年連続の最下位から脱出し、今季4位でシーズンを終了。来季に向けて、ヘッドコーチを新設し、嶋基宏氏が就任しました。

2軍監督には、これまで野手総合コーチを務めた飯山裕志氏が新監督として就任。また、新たに荒木雅博氏が球団本部長補佐となりました。

▽来季コーチングスタッフ一覧（）は背番号

【1軍】

監督:井上一樹(99)

ヘッドコーチ:嶋基宏(77)

投手コーチ:山井大介(83)

投手コーチ:浅尾拓也(82)

捕手コーチ:大野奨太(72)

打撃統括コーチ:松中信彦(89)

打撃コーチ:小池正晃(75)

内野守備走塁コーチ:堂上直倫(71)

内野守備走塁コーチ:森越祐人(81)

外野守備走塁コーチ:平田良介(79)

巡回投手・育成コーチ:大塚晶文(76)

【2軍】監督:飯山裕志(74)投手コーチ:田島慎二(98)投手コーチ:高山郁夫(80)投手コーチ:小林正人(86)投手コーディネーター:落合英二(88)捕手コーチ:前田大輔(78)打撃コーチ兼コーディネーター:藤井康雄(96)打撃コーチ:福田永将(84)内野守備総合コーチ:渡邉博幸(85)外野守備総合コーチ:中村豊(87)野手・育成コーチ:谷哲也(92)