イギリスで起きた史上最凶の連続殺人事件。フレデリック＆ローズ・ウェスト夫妻は、自宅「恐怖の館」に女性や実子を誘い込み、凌辱・拷問の末に12人を殺害、遺体をバラバラにした。歪んだ家庭環境と倒錯した性癖、そして互いを補完するような凶行の連鎖。いったい2人はどんな人物だったのか？ 文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

《ー衝撃写真ー》妊娠させられた娘の姿も⋯近親相姦と大量殺人に溺れた「笑顔の殺人夫婦」



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

12人を殺害した夫婦

1970年代を中心に、イギリスで12人を殺害した夫婦がいる。イングランド・グロスターの自宅である通称「恐怖の館」で、下宿人の女性や実の娘を徹底的にいたぶり殺害した挙げ句、遺体をバラバラにしたフレデリック＆ローズマリー（通称ローズ）・ウェスト。彼らが起こした一連の犯行は世界犯罪史上でも類をみないほど凄まじく、まさに鬼畜の所業と言うよりない。

常識では考えられない事件を起こす人物には複雑で歪な成育歴を持つ者が多く、フレデリックとローズもまた例外ではない。

「妹たちを毎日のように犯していたんだ」

フレデリックは1941年、イングランドのウェスト・ミッドランズに位置するヘレフォードシャー州マッチ・マークル村に、6人兄弟姉妹（弟2人、妹3人）の長男として生まれた。ウェスト一家は農作業を生業としていたが、その家庭環境は常軌を逸するものだった。後年、フレデリックは語っている。

「親父は俺の妹たちを毎日のように犯していたんだ。風呂から出てきたところを捕まえてタオルを剥ぎ取り『俺がおまえたちを作ってやった。だから俺にはおまえたちとやる権利がある』ってね」

父ウォルターの言葉は後年、フレデリック自身の口癖となるが、母デイジーもまた狂っていた。「村のみんながそうしている」と、フレデリックは12歳のとき、母から性の手ほどきを受ける。早い話、近親相姦が日常化していた一家だったのだ。

それは親子間のみならず、兄妹の間でも常態化し、フレデリックは1961年6月、19歳のときに13歳の妹キティを犯し妊娠させた罪で逮捕された際、「みんなやってることだろ？」と不思議がり、結局無罪になっている。ちなみに、前年の1960年、フレデリックはバイク事故で頭を強打してから、それまでの「蝿も殺せない、大人しいいじめられっ子」キャラが、突発的に癇癪を起こす激情型へ変貌したそうだ。

「客の男と寝る妻」を覗き見する歪んだ欲望

妹を妊娠させた件で実家を追い出された後、パキスタン人男性との間に子を宿していた売春婦のキャサリン・コステロ（当時19歳）と出会うのは1962年9月、21歳のとき。それまで多くの女性と性行為を繰り返してきたフレデリックだが、キャサリンと初めて体験した倒錯的なセックスに骨抜きとなり、同年11月に結婚。彼女の故郷であるスコットランド・グラスゴーの、ゴミ箱に排便するような貧民窟に移住する。

フレデリックはそこでキャサリンに体を売らせ、客の男と寝る妻を覗き見するのを何よりの悦びとした。そのくせ異常までに嫉妬深く、商売以外でキャサリンが男と寝たら、容赦なく殴る蹴るの暴行を働いた。

そんな最悪の環境下、1963年3月に長女シャーメイン（フレデリックの義理の娘）、1964年7月に次女で実子のアン・マリーが誕生。このころのフレデリックは移動販売のアイスクリーム屋を生業としていた。仕事柄、若い女性と知り合う機会が多く、アイスクリームを餌に多くの娘をナンパし関係を結ぶ日々。彼は決して二枚目ではなかったが、しゃべりが達者で、人当たりも良かったため、面白いように女の子が落ちたそうだ。

しかし、1965年11月に誤って屋台の車で幼い男の子を轢き殺してしまったことで（訴追は免れた）、グラスゴーに居られなくなり、同年12月に妻子とともにイングランド南西部のグロスターに転居する。

最初の殺人

このとき彼らに同行したのが、キャサリンの不良仲間であるアン・マクフォール（当時18歳）とアイザ・マクニールだ。「広い家でベビーシッターとして同居してほしい」というフレデリックの言葉を信じた彼女たちだったが、グロスターの家は大人4人と赤子2人が暮らすにはあまりに狭いトレーラーハウスだった。

ほどなく、フレデリックのDVが激しくなったこともあり、とてもじゃないがここでは暮らせないと、2人の子供を残し妻キャサリンとアイザが家を出る。結果、以前よりフレデリックに好意を抱いていたアンが彼の愛人の座に就くが、彼女こそがフレデリックが最初に殺害する相手だった。

フレデリックはやがて、欲望の刃をアンに向け1967年7月に殺害し遺体をバラバラに解体。

このとき、彼女はフレデリックの子供を身ごもっており、その遺体は27年後の1994年6月、トウモロコシ畑の土中から発見される。傍らにはアンの死後、彼女の腹からえぐり出された8ヶ月の胎児も埋められていた。

〈冷蔵庫には「子供の遺体」、義父と妻が「愛し合う姿」を見て興奮したことも⋯《12人を殺害》イギリス史上最悪の殺人鬼の“あまりに歪んだ夫婦生活”（1970年代・海外の凶悪事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））