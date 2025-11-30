幸せに老いるためには何が必要か。生物学者の池田清彦氏は「人間の承認欲求は何歳になっても失われない。年を取ると承認欲求を正しく満たす機会が減るが、得意なことを一生懸命やってスキルを上げれば、自然と認められる機会が増える」という――。

※本稿は、池田清彦『老いと死の流儀』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。

■78歳にして野鳥観察の面白さに目覚める

つい何年か前までは寝ても覚めても虫採りばかりしていましたが、最近は双眼鏡を持って、野鳥観察にも出かけるようになりました。

虫採りのように捕まえて標本にできるわけでもないし、ただ見ているだけの野鳥観察なんてたいして面白くもないだろうと以前は思っていたのですが、これがなかなか楽しいのです。

曲がりなりにも生物学者ですから鳥についても一般の人よりは詳しいと自負していましたが、その生態を詳しく知らなかった鳥は結構いて、意外な鳴き方に驚かされることもあります。

興味のあることはとことん調べたくなる性分なので、野鳥観察をするようになってからは鳥の名前にもずいぶん詳しくなりました。

虫採りのように追いかけ回したりはしませんが、気がつけば7000歩くらい平気で歩いてたりするので、運動不足の解消にもちょうどいいのです。

■挑戦してつまらなかったらやめればいい

こんなふうにやってみて初めてその面白さがわかることもありますから、みなさんも、これまであまり興味がなかったことにもいろいろと挑戦してはどうでしょう。これといった趣味がないという人はなおさらです。

やってみて楽しければまたやればいいし、つまらなければそこでやめればいいんですから。

いろんなことを適当にちょこちょこやるというのも悪くはないですが、これは面白いなと思ったものは、一生懸命やるというのも大事だと私は思っています。

そうじゃないと、知識が増えたり、上手になったりしませんからね。何をやるにしても、知識が増えたり、上手になったりすることで、もっと楽しくなります。野鳥観察にしても鳥の名前を覚えれば覚えるほどやっぱり楽しさは増すんですよ。

■苦手克服のために頑張るのは時間の無駄

そうは言ってもなんでも手を出せばいいというわけではなく、これまで苦手だからやらなかったことには、無理に手を出さないほうがいいと思います。

あまり興味がなかったというだけなら、一生懸命やるうちに上手になるということはあり得ますが、昔苦手だったことは今も苦手のままである可能性が高いです。

そうなるとやってもやってもたいしてうまくならないですから、楽しくなんかありませんよね。

こう言っては身もふたもないですが、人間には向き、不向きがありますから、そこはもう変えられないのです。私の場合、音楽の才能と絵の才能はまったくないので、それらがうまい人のことを羨ましいなあと思いますが、だからといって自分もなんとか努力してできるようになるまで頑張ろうなんて考えたことはありません。

「頑張らない生き方」と題するテーマの講演を依頼されるたびに私が話すのは、苦手なことを克服しようと思って頑張るのは時間の無駄だということです。

日本では、「苦手なことを克服すること」に価値を置こうとしますが、私はさっぱりそれが理解できません。

小学生のころ、同じクラスにどうしても逆上がりができない女の子がいて、その子が1カ月くらい毎日毎日頑張ってやっとこさできるようになったことを先生がやたらと褒めていたのですが、1カ月も大変な思いをしてまで逆上がりができるようになったところで、一体なんの得になるんだろうかと子ども心に思っていました。

学校というところでは、得意なことをもっと伸ばすことより、苦手だったことが少しだけできるようになることのほうが称賛されるので、苦手なことをつらい思いをして頑張ることが大事だと刷り込まれてしまうんですが、そんなふうに思わないほうがいいですよ。

■成果が出ると誇らしくなるのは老人も同じ

せっかく時間を使うのなら、得意なことを頑張るほうが絶対にいいに決まっています。得意なことなら頑張ることも楽しいし、頑張れば頑張ったぶんだけちゃんとうまくなって、誇らしい気持ちになるのは、子どもも年寄りも同じなんです。

だから、もともと苦手なこととか、ちょっとやってみてこれは自分には向かないなと思ったらさっさとやめたほうがいいです。無理に頑張るのは苦痛になるだけです。

参考までに言っておくと、子どもの場合は、何が得意なのか苦手なのかはやってみないとわからないので、お金が許すのであれば、いろんなことをやらせたほうがいいというのが私の考えです。それが楽しければ一生懸命やるし、一生懸命やるようなことは得意になれることだから、頑張ればちゃんとうまくなります。

■年を取ると「承認欲求不満」に陥りやすくなる

私事ですが、つい先日、多くの人たちの前で「The Best Essential Management Science Award」という賞を授与してもらう機会がありました。

友人でもあり、『人を助けるすんごい仕組み』（ダイヤモンド社）などの著者でもある西條剛央さんが代表を務めるエッセンシャル・マネジメントスクールが、構造主義生物学、構造主義科学論を軸として、さらに環境問題、人生論、老後論、災害論など、森羅万象を扱う本質論を展開し、100冊以上の書籍を刊行してきた私のこれまでの歩みを、「いい社会の実現に寄与する甚大なる功績」だとして、讃えてくれたのです。

これまで賞をもらうとか、表彰されるような機会はまったくなかったので、これは本当に嬉しかったですね。

そのとき改めて、人間の承認欲求というのは何歳になっても失われることはないのだなあと実感し、自分の存在を価値あるものとして承認してもらうことも、幸せに老いるための大事な鍵になるのだと確認しました。

怪しい商売で誰かを騙そうとする人ほど、「すごいですね」「よくご存じですね」などと相手をやたらと持ち上げたりしますが、これも人間の承認欲求を利用した作戦なんですよ。そうやって褒められることで「この人は自分のことをよくわかってくれる」と錯覚してしまい、気づけばすっかり騙されてしまうわけです。

普段から正しいかたちで承認されている人なら、根拠のないおだてやうわべだけの褒め言葉など、すぐに見抜くことができるのですが、その機会に恵まれない人ほどまんざらでもない気持ちになってしまいます。

高齢者がこの手の詐欺に騙されやすいのも、承認欲求が満たされるような機会が日常の中であまり持てておらず、承認されることに飢えていることの表れではないでしょうか。

かつては出世するたびに承認欲求が満たされていたような人でも、会社を定年退職したあとはそういう機会がまったくなかったりしますからね。

■承認欲求を健全に満たす方法を身につけておく

ものすごく偉い人であれば年を取ってからも承認され続けることはありますが、普通の人が「認めてくれ、褒めてくれ」とただ願っているだけでは、なかなか承認は得られません。

でも、勉強をして知識を増やしたり、思考実験をして面白い結論を見いだしたり、得意なことや向いていることを一生懸命やってそのスキルを上げれば、「よく知ってるね」「そんなことよく思いついたね」「さすがだね」などと言ってもらえる機会は自然と増えます。

だからそういう健全な努力をして自分の承認欲求を正しいかたちで満たしておくことは、簡単に騙されないための防衛策としてもとても大事なんです。

■マイナーな趣味のほうが承認欲求を満たしやすい

承認欲求を満たすという観点からすると、新しく趣味を持つのであれば、メジャーすぎるものはあまりおすすめできません。

若いころから好きでずっと続けている場合は別として、年を重ねてから、ゴルフや将棋といったすでに大勢がやっているようなことをいきなり始めても、自分より上手な人はたくさんいますから、相当努力しても「自分はまだまだだな」と思わされるばかりで、無駄に落ち込んでしまうだけです。

その点、あまり人がやっていないようなことなら、少し頑張るだけで、割と簡単に一目置かれる存在になれます。

虫採りは、お金もかからず、自然にも親しめていい運動にもなるので、定年後に始めるにはいい趣味だと思いますが、その場合もなるべくマイナーなグループを対象にすることをおすすめします。

チョウとかクワガタみたいな超メジャーなグループには、途方もないコレクターがたくさんいますからね。

2022年に亡くなられたササラダニの世界的な権威でもある横浜国立大学の青木淳一名誉教授はマイナーすぎてほとんど研究者がいなかった「ホソカタムシ」という甲虫のグループの研究を定年直後から始めました。そしてあっという間に、「ホソカタムシの第一人者」と呼ばれるようになったんですよ。

お亡くなりになる7年くらい前に話をしたときには、「人生で今がいちばん楽しい」とおっしゃっていましたが、そりゃあそうでしょう。

だって、新種だったら学名に自分の名前を付けてもらえるかもしれないので、全国からホソカタムシの標本が青木先生のところに送られてくるわけで、それでどんどん新種を記載すれば、周りからは「すごいすごい」と言われるんですから。

もちろんこれは特殊な例なので、誰もが青木先生のように第一人者にまでなれると言いたいわけではありません。

でも、手を出すジャンル次第で、「これならあの人に聞けばいい」と思われるような立場になることなら十分期待できます。それだけで毎日に張り合いが出て、正しいかたちで承認欲求を満たすこともできるでしょう。

池田 清彦（いけだ・きよひこ）

生物学者、理学博士

1947年、東京都生まれ。生物学者、評論家、理学博士。東京教育大学理学部生物学科卒業、東京都立大学大学院理学研究科博士課程生物学専攻単位取得満期退学。山梨大学教育人間科学部教授、早稲田大学国際教養学部教授を経て、山梨大学名誉教授、早稲田大学名誉教授、TAKAO 599 MUSEUM名誉館長。『構造主義科学論の冒険』（講談社学術文庫）、『環境問題のウソ』（ちくまプリマー新書）、『「現代優生学」の脅威』（インターナショナル新書）、『本当のことを言ってはいけない』（角川新書）、『孤独という病』（宝島社新書）、『自己家畜化する日本人』（祥伝社新書）など著書多数。メルマガ「池田清彦のやせ我慢日記」、VoicyとYouTubeで「池田清彦の森羅万象」を配信中。

（生物学者、理学博士 池田 清彦）