会話を盛り上げるには、どんな話をすればいいのか。『差がつく雑談』（三笠書房）を書いた河上純二さんは「人は誰しも『自分の話を聞いてほしい』という承認欲求がある。相手の欲求をさりげなく満たせれば、会話は自然と弾む」という――。（第2回）

※本稿は、河上純二『差がつく雑談』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■初対面で一歩抜きん出る挨拶の仕方

僕の場合、初対面の人とは「どうもはじめまして」とあいさつします。「こんにちは」がフランクでいいという人がいますが、なれなれしい感じがします。「どうもはじめまして」なら軽くも丁寧すぎることもなく、親近感が表せます。

そのとき、上体を45度前に倒す最敬礼をします。これは相手への僕の特徴づけを意識した行動です。相手の記憶に残るためには、何らかの個性を印象づけることが大事です。

45度の最敬礼は、ブランドショップの見送りなどではよく見ますが、普通のあいさつでする人は、あまりいません。だからこそ、ユーモアのある個性的な特徴づけになります。「あの丁寧におじぎをする人、なんていったかな？ そうそう、『最近、どんなトピックがありましたか』と聞いてきた河上さんだ！」となれば、僕の個性が相手の印象に残ったことになり、あいさつの仕方として大成功となるわけです。

相手の話を聞くときは、適宜あいづちを打つことが大切です。話をただぼーっと聞くだけでは、相手は「この人、無反応だな。ちゃんと聞いてるの？」と不安に思ってしまいます。しかし、毎回同じ反応でも困りものです。

■「さすがですね」「すごい」よりも使えるあいづち

そこで、あいづちのときに使えるキーワードとして「さしすせそ」を教えてくれた人がいました。

さ：さすがですね

し：知らなかったです

す：すごいですね

せ：絶対そう思います

そ：そうですね

これとは別に、もっと簡単に使えるあいづちの「あいうえお」があります。

あ：あー、そうなんですね

い：いいですね

う：うんうん、なるほど

え：えー、ほんとですか！

お：おー、すごい

これだと直感的に相手の話に反応できます。

あいづちを打つことで、相手は安心して話しやすくなります。なぜなら、人には根っこのところに「自分の話をちゃんと聞いてほしい」という、承認欲求があるからです。あいづちは、その欲求をさりげなく満たす大切なスキルなのです。

ところで雑談をしていると、こんないい方をする人に出会うことがあります。

「私って、旅行が趣味じゃないですか？」

これは、相手が知らないはずの情報を“知っている前提”で話しているように聞こえますが、実は「共感してほしい」「同意してほしい」というサインでもあります。

■「おうむ返し」で承認欲求を満たす

そんなときは、あいづちに加えて「おうむ返し」をしてあげると、相手はさらに安心して心を開いてくれるようになります。

「そうなんですね、○○さんは旅行が趣味なんですね」

このように相手の言葉をそのまま少しいい換えて返すだけで、「ちゃんと聞いてもらえた」という満足感が相手に生まれます。

「自分は会話が苦手かも……」と思う人は、『差がつく雑談』で紹介している中から次の3つを意識するだけで印象が大きく変わります。

・あいづちをしっかり打つ

・相手の言葉を少しいい換えて返す（おうむ返し）

・興味をもって質問する

さらに余裕があれば、「語尾に興味を乗せる」こともおすすめです。

「そうなんですね」→「そうなんですね！（明るい表情で）」

「熊本ですか」→「熊本ですか！（驚きや関心を込める）」

というように、声のトーンや表情も少しつけるだけで、相手に「ちゃんと反応してくれているな」と思ってもらえます。これらを踏まえた取引先との商談でしたら、雑談はこんな具合です。

■会話は3つのテクニックで自然と弾む

取引先「先週、久しぶりに出張に行きました」

あなた「へー、そうなんですか。どちらに行かれたんですか？」

取引先「熊本です。熊本って、街全体がくまモンなんですよ」

あなた「熊本のゆるキャラですよね。で、街全体がくまモンってどういうことでしょう？」

取引先「壁一面にくまモンが描かれたビルがあったんですよ」

あなた「えー、ビルの壁一面にまでですか！ 一度見てみたいですね」

取引先「あと、“熊”本なのに、馬肉料理が有名なんですよ」

あなた「馬肉料理ですか？ どんな料理があるんですか？」

取引先「何といっても馬刺しです。あとは桜鍋も良かったです」

あなた「へー、美味しそうですね」

このように、「あいづち」「おうむ返し」「質問」の3つのちょっとした工夫を重ねていくだけで、雑談はどんどん盛り上がっていきます。

商談前のアイスブレイクや打ち合わせ後の一言も、うまく活用すれば関係構築に大きく役立ちます。ここでは、雑談をスムーズに進めるための4つのポイントをご紹介します。

■信頼関係もアップする雑談の組み立て方

（1）ネタ集め（情報収集）

雑談の第一歩は、ネタの準備から始まります。「今日会う相手はどんな人か？」「最近の関心事は何か？」を事前に知っておくと、会話の入り口が見つかります。たとえば、

・相手の会社の公式サイトやSNSをチェックしておく

・共通の話題（最近のスポーツ、天気、トレンド）をストックしておく

・相手が「得しそうな情報」を調べておく

といったことです。雑談で使える“ネタ帳”をつくっておくと、いざというとき頼りになります。

（2）なごみ（アイスブレイク）

軽い話題や切り出し方で初対面や久々に会う相手との間にある“緊張感”をほぐします。たとえば、

「本日はどうぞよろしくお願いします。初めて来る場所だったので、早めに到着し近くを散策していました。そうしたら……（小さな驚きの発見エピソード続く）」こんな一言から、会話の空気がやわらぎます。

「アイスブレイク」は、落語でいう“マクラ”です。本題に入る前の軽い話で、相手も自分もリラックスできます。ポイントは、あたりさわりのない、軽い話題にするということです。

・天気や季節の話題

・最近話題のスポーツやニュース

・訪問先のちょっとした感想（丁寧な受付対応、快適そうなオフィス環境など）

がいいでしょう。

■雑談は“即興”ではない

（3）傾聴（相手に耳を傾ける）

傾聴では、前述の「あいづち」「おうむ返し」「質問」、この3つがカギです。また、真剣に聴くときは、あえて視線を外して耳に集中するのも1つの方法です。そのあと、しっかりうなずきながら「それ、すごくわかります」と伝えると、相手に強い共感が伝わります。

（4）拡張（話題を広げる）

相手との会話が弾んできたら、自分の話や質問で会話を発展させていきましょう。ここで大事なのが「ポジティブなラリー」。相手の話に関連づけて、自分の体験や知っている情報をプラスすることで、雑談に厚みが出ます。

河上純二『差がつく雑談』（三笠書房）

相手「最近、◯◯という展示会に行きまして」

自分「それ、ニュースで見ましたよ。業界の最新情報が話題になってました」

また、ビジネス雑談では「お互いに得する話題」を意識することが大切です。とっておきの業界情報や、相手が興味を持ちそうなトピックを出すことで、会話に価値が生まれます。雑談は即興のように見えて、事前の準備や心構えで大きく差が出ます。

ビジネスでは「フレームワーク」が仕事を効率化するように、雑談も「型」を知ることで話すことが苦手な人でもスムーズに進められます。まずはこの4つを意識して、成果につながる雑談を実践してみてください。

河上 純二（かわかみ・じゅんじ）

JYLINK代表

1994年、中央大学法学部卒業後、株式会社丸井入社。その後、デジタルハリウッドでデジタル技術を学び、1997年より外資系企業にて新規インターネットビジネスの立ち上げにプロデューサーとして参画後、株式会社USENにてインターネット事業部門責任者、株式会社medibaにて新規モバイル事業立ち上げ責任者、株式会社D2Cでコンシューマ事業部門長を歴任。2017年に株式会社JYLINKを創業、代表取締役に就任。様々な企業の顧問・アドバイザーとして15社の経営に参画しIT業界の発展に貢献中。経営者トークライブ番組「JJの部屋」、FMラジオ番組「大人のミライ」パーソナリティ。グローバルITメディア「Ubergizmo」オフィシャルジャーナリスト。スタートアップピッチイベントのコメンテーター。著書に『10年後に活きる人脈のつくり方』（日本能率協会マネジメントセンター）がある。

（JYLINK代表 河上 純二）