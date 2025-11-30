永久保存必至！ 『MARNI』世界初のカフェから“クッキー缶”が登場

スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『MARNI CAFÉ（マルニ カフェ）』の「クッキー缶」です。

“COLOR OUTSIDE THE LINES（既成概念を超える）”をフィロソフィーに、自由と個性を尊重するファッションブランド『MARNI』が、世界初のカフェをオープン！ その哲学を食で表現するべくパートナーに迎えたのは、芸術的な色使いやビジュアル、意外な食材の組み合わせで新たなハーモニーを生み出す『パティスリィ アサコ イワヤナギ』。

宝石みたいなパフェ「パルフェビジュー（R）」などで私たちを虜にし続ける岩柳麻子シェフのチームとセッションを重ね、スイーツはもちろん、料理や空間までも作り上げたとか。互いの色彩感覚や素材への探究心のシナジーから生まれるスイーツは、かつてないものばかり。クッキー缶はマルニのギフトボックスのカラーコードを用いたデザイン（永久保存必至！）。

蓋を開けたら飛び込んでくるアイコンバッグ「TRUNKAROO（トランカルー）」のアイシングクッキーの愛らしさとカラフルなクッキーたちに、ひと目で心奪われる。花型のフランボワーズサブレにマンゴーのクッキーなど、6種どれもが素材の旨みを感じられるよう、色や厚み、食感など細部まで微調整を重ねたもの。

クランベリーのメレンゲはサクサクで幻みたいに軽く消え、キュンと甘酸っぱい果実味を放つ。レモンならあえて厚めにし、噛むほどしっかり風味を感じられるように。プレイフルな缶の中にはカラフルで自由な、そしてとびきりおいしい世界が広がっている！

Information

等々力の『パティスリィ アサコ イワヤナギ』で丁寧に作られ届く「クッキー缶」6480円。缶の外は黄色、中は赤というカラーブロックデザインがユニーク。クッキーもイエロー、レッド、グリーンといったマルニのカラーコードで彩られ、アイシングが可愛いバニラクッキーをはじめフランボワーズのサブレ、クランベリーのメレンゲ、抹茶のサブレヴィエノワ、マンゴーのクッキー、レモンのクッキーが収まる。

MARNI CAFE東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 3FTEL. 03-6281-438810:30〜20:30休みは施設に準ずる

chico

チコ スイーツライター。大人気のガイド本『東京の本当においしいスイーツ探し』（ギャップ・ジャパン）シリーズ監修。