牡牛座・女性の運勢

対人関係では細かいトラブルが多い時期かも。パートナーや親友を含め親しい相手ほど、ちょっとしたことが気になり衝突につながりやすいです。が、実際には問題らしい問題はなく「みんな少し疲れている」（牡牛座も含め）が原因なのでは。もし気になるなら、単独での行動を増やし、少し接触の頻度を下げると自然に落ち着くかもしれません。話をして不安を解消しようと考えがちですが、それは逆効果かな。人から連絡が来ても軽めに応対すること。趣味の時間を増やしたり、ひとりで軽い筋トレなどをしたりするのも意欲増には効果的です。

牡牛座・男性の運勢

人間関係のささいないざこざに巻き込まれやすいときです。ただ実際にはさほどの問題はなく、自分自身も含め疲れ、少し嫌気がさしているだけなのでは。周囲は何かと連絡を取ってきがちですが、いまは話してすっきりする時期ではないので、ひとりで軽く体を動かしたり、何かを勉強したり趣味に没頭したりする、そういう時間のほうが有意義でしょう。パートナーや親友ともややかみ合いにくいので、もし当てはまるならお互いひとり時間が確保できるよう工夫するといいのかも。きちんとした答えを見つけるのは、疲れが癒えてからでもいいですよ。