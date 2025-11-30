双子座・女性の運勢

心身の疲れや不安定さが表面化しやすいとき。長い期間の仕事、そこで起こる細かいトラブルや予定外の展開なども地味に負担になっています。いまは何ごとに関してもあまり深く考えず、淡々と物ごとをこなし、そのぶん十分休養を取るのがいいでしょう。乱れやすいですが大きな問題には発展しにくいので、「そっとしておく」のがいいのでは。ただパートナーや親友など、身近な人は元気で意欲的。結果的にいろいろせかされたり、刺激されたりしやすい面があります。でもそれも気にしないで。いまはそれぞれのペースに合わせ別行動がいいと思います。

双子座・男性の運勢

これまでの仕事上の頑張りやちょっとしたすれ違いトラブルなどが積み重なり、心身の不調となって表れやすいとき。一つひとつは細かい乱れのようですが、全体的には結構な負担です。いまはあまり細かいことは気にせず、目の前のことをシンプルにこなして自分を消耗させないように。休養やリラックスできる時間は多めに確保して、自分を安らげるよう意識してください。何かあっても急いで対処しようとしなくて大丈夫ですよ。パートナーや親友に代表される身近な誰かは、モチベーションが高いですが、無理に合わせようとしなくていいでしょう。