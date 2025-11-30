ロケバス運転手と結婚・新川優愛、薬指に輝く大きな指輪＆ウェディングドレス姿に反響「女神すぎる」「キュン死にです」
俳優の新川優愛（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。左薬指に大きな指輪をした、華やかなウェディングドレス姿を公開した。
【写真】「キュン死にです」ウェディングドレス姿で幸せそうな笑みを見せる新川優愛
新川は「#婚baila」とハッシュタグを付け、28日発売の雑誌『BAILA』（集英社）2026年1月号の別冊付録“婚BAILA”で撮影された、ドレスショットを2枚披露している。
両肩を出した真っ白なウェディングドレスをまとい、薬指には大きな指輪をつけ幸せそうな表情をしている。さらに、豪華なブーケを持ち、髪飾りには白い花を添えた華麗なショットも投稿した。
新川の花嫁姿に、コメント欄には「キュン死にです」「めちゃキレイ」「美しいです」「益々いい女性になりましたね」「女神すぎる」「こんな嫁おったら会社に行けんわ」などと、その美貌に反響が集まっている。
新川は、2019年にロケバスの運転手の男性と結婚。23年5月に第1子出産を発表した。
