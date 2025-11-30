蟹座・女性の運勢

長きにわたり自分を深く見直し頑張ってきた余韻で、いまは不安やだるさが少々強い時期かもしれません。何かと迷いやすい雰囲気もありますが、大事なことはすでに十分考えたはず。もし当てはまるなら、特に気持ちを休めるための時間を増やし、先のことを考えすぎないでください。周囲の人にも似た傾向があるので、いまは相談で気を紛らわせるのは悪手です。そのぶんよく眠ったほうがいいですよ。仕事関連は活発で意欲的になれそうなものの、でもこちらもじっくりいくように。思いきった判断や実行にはまだ早すぎます。

蟹座・男性の運勢

気分の不安定さや疲れを感じやすいデリケートなタイミングです。いままで深く自分自身を振り返ってきたがゆえの影響かもしれません。ただ、大事なことについてはもう十分判断しきっているでしょうから、いまは考えすぎず、何ごとに対してもシンプルにいましょう。周囲の人も似た状況にいる場合が多いので、相談や心配ごとを話して解消するのはやめておいて。よく眠って頭を休ませるのがもっとも効果的です。また、社会面は活発な時期ですが、積極的に決断し新しいことに飛び込むには準備がたりなさそう。今後のための情報収集にとどめましょう。