森脇梨々夏、2025年振り返り「売れたな〜（笑）」 “大きいカレンダー”発売で実感
タレントの森脇梨々夏（23）が30日、都内で2026年カレンダー発売記念イベントを開催。イベントを前に取材に応じ、今年1年を振り返った。
【全身ショット】“美ボディライン”強調のミニ丈×黒タイツ…森脇梨々夏
森脇は、ABEMA『恋する週末ホームステイ』の出演で本格的に芸能活動をスタート。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画でリアクション“ピュアすぎる女の子”として話題に。また今年1月のプロボクシング「井上尚弥VS.金藝俊」戦、11月の「井上拓真VS.那須川天心」戦でラウンドガールを務め人気急上昇。グラビアでも多くの表紙を飾り、タレント・モデルとして活躍している。
森脇は「まさかこんなに大きいカレンダーを私が出せるなんて思ってなかったので、とてもうれしいです」と喜びを告白。報道陣から「売れたな〜と思った？」と聞かれると「そうですね。たくさんほんとにお仕事させてもらう中で、今年はいろんなものに挑戦させてもらえて、カレンダーを出させてもらうなんていうのは。そうですね、売れたな〜って思います（笑）」と正直な感想を口にした。
また、今年を振り返り、「今年はたくさんのことに挑戦させていただいて。初めてのレギュラー番組も今年決まったお仕事でしたし、たくさん表紙のお仕事もやらせてもらいましたし。憧れの人（ダウンタウンの浜田雅功）とお仕事ができたりして、1年を振り返ってみて、ほんとに濃い1年だったなって思ってて」と充実の1年だったと告白。
一方で「なんか結構いろんなお仕事をさせてもらうたびにできないことが多くて、凹んだりすることはあったんですけど、それを生かして来年は頑張りたいなって思ってます」と前を向いた。
また、カレンダーについて森脇は「元気120パーセントみたいな感じのカレンダーになってて、すごい私が前面に出てるカレンダーだなって思います。今回は私服はなしで、水着のカットに絞って撮影したので、全部水着って感じになります」とアピールした。
【全身ショット】“美ボディライン”強調のミニ丈×黒タイツ…森脇梨々夏
森脇は、ABEMA『恋する週末ホームステイ』の出演で本格的に芸能活動をスタート。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画でリアクション“ピュアすぎる女の子”として話題に。また今年1月のプロボクシング「井上尚弥VS.金藝俊」戦、11月の「井上拓真VS.那須川天心」戦でラウンドガールを務め人気急上昇。グラビアでも多くの表紙を飾り、タレント・モデルとして活躍している。
また、今年を振り返り、「今年はたくさんのことに挑戦させていただいて。初めてのレギュラー番組も今年決まったお仕事でしたし、たくさん表紙のお仕事もやらせてもらいましたし。憧れの人（ダウンタウンの浜田雅功）とお仕事ができたりして、1年を振り返ってみて、ほんとに濃い1年だったなって思ってて」と充実の1年だったと告白。
一方で「なんか結構いろんなお仕事をさせてもらうたびにできないことが多くて、凹んだりすることはあったんですけど、それを生かして来年は頑張りたいなって思ってます」と前を向いた。
また、カレンダーについて森脇は「元気120パーセントみたいな感じのカレンダーになってて、すごい私が前面に出てるカレンダーだなって思います。今回は私服はなしで、水着のカットに絞って撮影したので、全部水着って感じになります」とアピールした。